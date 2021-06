José Manuel Franco, secrétaire général d’État au Forum, optimiste

02/06/2021 à 10h36 CEST

Ce mercredi José Manuel Franco, secrétaire d’État aux Sports, a participé au forum « PRO, Industria y Deporte & rdquor ;.

Et où il a été très ambitieux concernant le rôle de l’Espagne aux JO de Tokyo. « Je suis convaincu que nous dépasserons les 17 médailles des derniers Jeux de Rio & rdquor ;. Bien qu’il ait tenu à souligner qu’il est très difficile d’obtenir des médailles et que c’est un succès d’atteindre les finales et d’obtenir des diplômes. Et à cet égard, il est également convaincu qu’« ils vont atteindre de nombreuses finales et obtenir de nombreux diplômes & rdquor ;.

Le secrétaire d’État est également convaincu « que le pire pour le monde du sport est passé & rdquor ;, et s’est ôté la poitrine de » la capacité d’organiser des événements sportifs espagnols où, en pleine pandémie, nous avons fait preuve de civisme comportement “.

Le public dans les stades

La question du public dans les stades a été une autre des questions qui ont été abordées à la table. A ce respect, José Manuel Franco,

« Je comprends les réserves du ministère de la Santé concernant le retour du public dans les stades. C’est pourquoi il a été choisi de n’autoriser que les endroits qui étaient en phase un. Et plus maintenant que nous sortons ensemble. La santé passe avant tout & rdquor;.

Bien que le secrétaire d’État aux Sports « comprenne aussi les contradictions des gens en voyant comment on a vu des terrains où le public est entré dans les tribunes ».

Concernant le football, il a souligné son « rôle de tracteur dans le monde du sport & rdquor ; et c’est pourquoi c’est dans le football qu’ils ont « commencé avec des professionnalisations & rdquor ;. En référence à la reconnaissance du football féminin en tant que professionnel.

Aussi Franc a mis en évidence le rôle de soutien du roi le sport & rdquor; le football est très solidaire mais nous souhaitons qu’il le soit un peu plus & rdquor ;.

Mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes dans le sport

José Manuel Franco Il a souligné que la loi sur le sport est dans sa phase finale, comme cela a été annoncé hier au Congrès. Concernant les femmes, il a dénoncé avec force qu’il continue d’y avoir « des discriminations à l’égard des femmes dans le monde du sport. Seules 2 des 65 fédérations sont dirigées par des femmes. Il faut mettre fin à cette discrimination non seulement sportive mais aussi directive ou technique & rdquor ;.

Ancelotti il est l’entraîneur idéal du Real Madrid

Enfin, il a évoqué le retour de Ancelotti. N’oubliez pas qu’il a été « un entraîneur à succès pour le Real Madrid. C’est vrai que six ans ont passé, avec d’autres joueurs, mais il est le coach idéal pour cette situation & rdquor ;.