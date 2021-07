José Manuel Zamacona, leader de Los Yonic, est décédé du COVID-19 – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

José Manuel Zamacona est décédé après plusieurs semaines de détention dérivé de sa contagion par COVID-19[feminine. Le leader du Yonic a perdu la vie ce dimanche après-midi dans son état natal de Guerrero.

Sa famille avait récemment demandé de l’aide aux adeptes du groupe via les réseaux sociaux pour faire face à l’impact économique des semaines d’intubation à l’hôpital :

« Je demande à mes sœurs et frères, une prière demandant la restauration totale du poumon gauche de mon papa, ensemble, nous pouvons avoir la victoire, nous pouvons tout faire en Christ », a écrit il y a quelques jours sur Instagram son fils José Manuel Zamacona Jr.

José Manuel Zamacona, leader de Los Yonics (IG : yonicsoficial)

El intérprete de temas como Pedazos de mí y Pero te vas a arrepentir fue hospitalizado hace casi un mes y aunque en los últimos días había evolucionado favorablemente y bajo supervisión médica –incluso el personal del hospital donde se encontraba ingresado aseguró que estaría en recuperación por aproximadamente six mois-:

“Le monsieur José Manuel Zamacona reste hospitalisé. Son état de santé est encore délicat ; observant constamment de légères améliorations. Son rétablissement complet sera un processus qui prendra un temps indéfini ».

Cependant, le décès de l’artiste, qui souffrait également de la maladie de la polio, est désormais annoncé. Cela a été rapporté par des journalistes spécialisés dans la région mexicaine et la ballade : « La musique romantique de deuil pour la mort d’un grand, José Manuel Zamacona, leader et chanteur de Los Yonic’s Oficial. Repose en paix. Il a écrit “La chicuela”, pour sa part Gil Barrera, Le rédacteur en chef de TVyNovelas a annoncé la nouvelle sur Twitter : « José Manuel Zamacona est décédé. Chef de Los Yonic’s. Star de la musique qui a ouvert le genre du groupe au marché international. Il a été vacciné contre le #COVID19, mais il a baissé sa garde, a rechuté et a perdu la vie. Il laisse un bel héritage musical, pèse sur ses fans et les dettes à l’hôpital”

L’un de ses proches, le producteur et réalisateur Alfredo Dussauge a également partagé la nouvelle et sa lamentation : “Messieurs et collègues, je vous informe que malheureusement notre ami José Manuel Zamacona vient de décéder” de chez Los Yonic. En paix repose notre cher ami ».

C’est fin mai que la famille Zamacona Chavarría a publié un communiqué révélant la situation du chanteur : « Nous informons que l’homme est hospitalisé et sous surveillance médicale. Nous apprécions vos prières, les expressions d’affection et de soutien ».

Et le fait est que la chanteuse restée à Acapulco, Guerrero, aurait participé le 30 mai dans le port à la clôture de la campagne d’Evelyn Salgado Pineda “La torita”, alors candidate au poste de gouverneur de cet Etat, pourtant à son arrivée à cette date, l’artiste était déjà hospitalisée.

Certains groupes du même sexe ont exprimé leurs condoléances dans la notification publiée par le groupe sur son site officiel : “Un câlin à distance, nous sommes vraiment désolés pour cette grande perte”a écrit le compte Grupo Mojado. De leur côté, Los Flamers a exprimé : “Toujours notre admiration pour son désir de persévérance dans la vie, nous élevons une prière pour son repos éternel.”

Cela transcende le fait que le 19 mars, José Manuel a fait savoir à ses partisans que avait accepté le vaccin contre la maladie. L’artiste a partagé une image capturée au moment de sa vaccination : “Je remercie Dieu de m’avoir permis d’atteindre ce moment, je vous envoie un câlin et des bénédictions pour tous.”

Los Yonic’s est un groupe emblématique de la musique romantique régionale mexicaine, Ils ont émergé dans les années 70 et leur musique s’est répandue sur tout le continent américain et une partie de l’Europe. À ce jour, ils ont poursuivi une trajectoire actuelle et ces derniers temps, José Manuel a participé à l’émission de téléréalité Bailando por un Sueño sur Televisa; par ailleurs, le groupe enregistre son succès Palabras tristes en duo avec le chilien Mon Laferte.

Source : Infobae