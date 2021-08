José María Cámara, principal producteur musical et théâtral de l’industrie espagnole, est décédé

MADRID, 18 août (EUROPA PRESS) –

Le producteur musical et théâtral José Maria Camara est décédée à l’âge de 74 ans aux premières heures de ce mercredi”,entouré de sa famille“Comme Eduardo ‘Tedy’ Bautista, ancien président de la Société générale des auteurs et éditeurs (SGAE), l’a annoncé sur Twitter.

“Ce matin, José María Cámara nous a quitté, en paix et entouré de sa famille. Je peux créditer, sans aucun doute, que sa perte est irréparable, mais aussi que sa marque durable sur la musique a été un remaniement innovant qui a changé l’industrie. Au revoir cher ami“, a écrit dans un commentaire recueilli par Europa Press.

José Maria Camara (Madrid, 1947) a orienté sa formation vers des études de gestion de affaires au sein de l’industrie de la musique, du marketing du divertissement et de la gestion d’entreprise, selon la Bibliothèque nationale d’Espagne dans une biographie du producteur.

Entre 1970 et 1982, il a occupé divers postes de responsabilité chez CBS, tandis que de 1982 à 2002, il a travaillé pour BMG, devenant président de BMG Espagne en 1995. En 2002, il a commencé à combiner ce poste avec celui de directeur régional de BMG Espagne & Portugal. La même année, il a atteint le poste de vice-président principal des projets stratégiques chez BMG à New York.

De septembre 2003 à septembre 2004, il a été président de Sony Music Entertainment, avant de devenir président pour la péninsule ibérique de Sony BMG Music Entertainment et, par la suite, d’octobre 2005 à juin 2006, vice-président exécutif, Creative & New Business Devlopmente de Sony BMG pour Europe continentale.

Il a été en charge de la création et du développement de projets orientés Loisirs et Culture : Comédies Musicales, Formats TV, Cinéma, ainsi que la conception et la réalisation du projet Plaza de las Américas, dont il a été associé fondateur et président exécutif.

En outre, José María Cámara a fondé Drive Entertainment, entité qu’il a présidée et avec laquelle il a produit la comédie musicale ‘Aujourd’hui je ne peux pas me lever’ et le spectacle ‘Enamorados Anónimos’.

Après avoir appris son décès, le ministre de la Culture et des Sports, Miquel Iceta, a déclaré : «Que la terre vous soit légère et que la vôtre trouve du réconfort dans la mémoire. José María Cámara, figure incontournable de l’industrie du disque en Espagne, décède”.

Que la terre vous soit légère et que la vôtre trouve du réconfort dans la mémoire ||| José María Cámara, figure incontournable de l’industrie du disque en Espagne, décède, El País https://t.co/EwjtuPSVsn via @el_pais – Miquel Iceta Llorens / ❤️ (@miqueliceta) 18 août 2021

Du Gouvernement de la Communauté de Madrid, le Ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Marta rivera, a déclaré qu'”avec la mort de José María Cámara, Madrid perd une grande référence culturelle”, et elle “une bonne amie”. “Un gros câlin à toi”, a-t-il souligné.

Avec la mort de José María Cámara, Madrid perd une grande référence culturelle, et moi un bon ami. Un gros câlin à vous.https: //t.co/TlWqUAdOg0 – Marta Rivera 🇪🇸 (@CiudadanaMartaR) 18 août 2021

“Aujourd’hui est un jour triste car José María Cámara, figure incontournable de la musique espagnole et ami depuis tant d’années, nous a quittés. Un gros câlin à sa famille”, a déclaré la chanteuse et comédienne Ana Belén.

Aujourd’hui est un jour triste car José María Cámara, figure incontournable de la musique espagnole et ami depuis tant d’années, nous a quittés.

Un gros câlin à ta famille. pic.twitter.com/TfA01zLHt0 – AnaBelen.Oficial (@OficialAnabelen) 18 août 2021

Le groupe musical L’oreille de Van Gogh Il a expliqué qu’il avait rencontré José María pendant les années de président de Sony Music Spain. “Il fait voler en éclats le cliché du cadre multinational : passionné, respectueux de l’artistique et affectueux comme un bon père de famille. Tu étais la clé de notre histoire, mon ami. Jusqu’à toujours”, a-t-il souligné.