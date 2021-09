José Mourinho : 1000 jeux en management

Jose Mourinho prendra en charge son 1000e match en gestion alors que la Roma affrontera Sassuolo au Stadio Olimpico ce week-end. La carrière de manager de Mourinho s’étend sur 21 ans et l’a vu remporter des titres de champion au Portugal, en Angleterre, en Italie et en Espagne. Il a également remporté deux médailles en Ligue des champions et deux en Ligue Europa dans son incroyable récolte de médailles.

Mourinho a été l’une des figures les plus charismatiques, engageantes, polarisantes et controversées du football au cours des deux dernières décennies. Pour célébrer son 1000e match en gestion, voici un aperçu de cinq des moments les plus mémorables de Mourinho.

Jose Mourinho atteint les 1000 matchs en management

Célébration de Mourinho à Old Trafford

En mars 2004, Jose Mourinho a emmené son équipe de Porto à Old Trafford pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mourinho avait déjà commencé à se faire un nom dans la gestion. Il a guidé Porto vers la Coupe UEFA l’année précédente, ainsi que le titre portugais. Cependant, c’est ce match contre Manchester United où Mourinho s’est fait un nom et l’Angleterre a commencé à attirer l’attention.

Paul Scholes a donné l’avantage à United après une demi-heure et l’équipe de Sir Alex Ferguson semblait se diriger vers les buts à l’extérieur. Mais à la dernière minute, Francisco Costinha a égalisé pour envoyer Porto au total. Cela a déclenché la célèbre célébration de Mourinho courant le long de la ligne de touche pour célébrer avec ses joueurs.

Mourinho continuerait à guider Porto vers son deuxième titre en Ligue des champions, en s’imposant 3-0 contre Monaco à Gelsenkirchen, puis partirait pour rejoindre Chelsea.

Guide Chelsea vers le titre de Premier League en 50 ans

En juin 2004, José Mourinho rejoint Chelsea. Lors de sa première conférence de presse, il a immédiatement déclaré qu’il était “The Special One”. C’était une grande revendication à faire, mais il a montré pourquoi alors que Chelsea a produit l’une des saisons les plus dominantes de l’histoire de la Premier League.

Chelsea ne perdrait qu’une seule fois toute la saison en Premier League et récolterait un record de 95 points. Le premier titre de champion des Blues en 50 ans a été scellé par une victoire 2-0 contre Bolton Wanderers grâce à un doublé de Frank Lampard.

Mourinho remporterait également la Coupe de la Ligue lors de sa première saison, mais raterait la Ligue des champions après une défaite en demi-finale contre Liverpool grâce au “but fantôme” de Luis Garcia.

Mourinho remporte un triplé historique avec l’Inter Milan

Jose Mourinho a quitté Chelsea en septembre 2007 après la rupture de sa relation avec le club. Près d’un an plus tard, il déménagerait à l’Inter Milan pour rejoindre les géants de la Serie A.

Dans sa première saison en charge, il guiderait les Nerazzurri au Scudetto. Cependant, lors de sa deuxième saison, il les a guidés vers un triplé historique. Après avoir remporté le titre de Serie A et la Coppa Italia, l’Inter affrontait le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions.

Un doublé de Diego Milito a aidé l’Inter à remporter son premier trophée en Ligue des champions en 45 ans. Mourinho n’est devenu que le troisième homme de l’histoire à remporter la Ligue des champions avec deux clubs différents. De plus, l’Inter est devenu la première équipe italienne à remporter le triplé.

Jose Mourinho bat Pep Guardiola au camp Nou

L’un des matchs les plus célèbres de la Ligue des champions au cours des 20 dernières années a été celui où l’Inter Milan de Mourinho a affronté le Barcelone de Pep Guardiola en demi-finale retour au Camp Nou.

Menant 3-1 dès le match aller, Mourinho et l’Inter ont produit une masterclass défensive pour assurer leur place en finale. Bien qu’il ait joué avec dix hommes pendant plus d’une heure, l’Inter a annulé Barcelone et, par pure volonté et désir, a trouvé un moyen de s’en sortir.

Gerard Pique a marqué pour le Barça tard, mais ils n’ont pas pu trouver ce deuxième but vital et ce sont plutôt les géants italiens qui ont célébré leur première finale dans la meilleure compétition de clubs d’Europe depuis plus de 40 ans.

Au coup de sifflet final, Mourinho a couru sur le terrain avec ses mains en l’air, un salut pointu aux supporters du Barça et aux critiques des médias qui l’avaient qualifié de « le traducteur » en se moquant de son passage au club dans les années 1990.

Bat le record de points en Liga au Real Madrid

Après avoir guidé l’Inter vers un triplé historique, José Mourinho est parti prendre la direction du Real Madrid. Los Blancos avait commencé à jouer le second violon derrière Pep Guardiola et Barcelone. Les Blaugrana avaient remporté trois titres consécutifs en Liga et remporté la Ligue des champions en 2009 et 2011.

Cependant, la saison 2011/12 verrait le Real Madrid battre toutes sortes de records de la Liga. Ils perdraient seulement deux matchs et gagneraient 100 points. Ils battraient également de nombreux autres records. Il s’agit notamment du plus grand nombre de buts marqués (121), de la meilleure différence de buts (+89), du plus grand nombre de victoires à l’extérieur (16) et du plus grand nombre de victoires globales (32).

Cela a également brisé l’idée que les équipes de Jose Mourinho étaient défensives. Guider le Real vers le titre de champion et briser la domination du Barça était impressionnant, mais le faire de manière record a souligné la réputation spéciale de Mourinho.

Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, personne ne peut dire que ça a été ennuyeux avec José Mourinho. Ces dernières années n’ont pas été formidables pour Mourinho, mais vous ne parieriez pas contre lui en ajoutant des moments plus mémorables à l’avenir.

