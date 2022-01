Jose Mourinho a bloqué le retour de Cristiano Ronaldo, David Moyes a signé Marouane Fellaini contre Thiago Alcantara… CINQ révélations de l’exclusivité de talkSPORT à Manchester United

C’est au revoir à Ed Woodward et bienvenue à Richard Arnold au poste le plus élevé de Manchester United après une journée d’énormes bouleversements à Old Trafford.

Woodward a dirigé le club jusqu’au départ de Sir Alex Ferguson, mais n’a pas réussi à égaler ses nombreux succès commerciaux en dehors du terrain avec l’argenterie auquel les fans du club sont habitués.

CINQ révélations de Man United en exclusivité avec White et Jordan

Après avoir annoncé la nouvelle en premier, Jim White et Simon Jordan (du lundi au vendredi, de 10h à 13h) ont consacré une heure à discuter du mandat de Woodward et ont révélé des informations exclusives sur les plans de transfert du club pour les mois à venir.

Découvrez les faits saillants d’une heure fascinante sur talkSPORT alors qu’une nouvelle ère se lève à Old Trafford…

EDGE : José a refusé le retour de Ronaldo ? Moyes a signé Fellaini contre Thiago ? CINQ révélations de Man United en exclusivité avec White et Jordan