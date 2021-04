Jose Mourinho a eu un “ récit médiatique ” contre lui et n’a pas perdu le vestiaire de Tottenham avec Harry Kane et Heung-Min Son se battant pour lui, a déclaré talkSPORT

L’ancienne star de Tottenham, Andros Townsend, a déclaré à talkSPORT qu’il pensait que Jose Mourinho n’avait pas perdu le vestiaire avant d’être limogé.

Le Portugais a été démis de ses fonctions lundi après une mauvaise forme en 2021, Ryan Mason le remplaçant jusqu’à la fin de la saison en cours.

Mourinho a été limogé lundi après de récentes mauvaises performances

Le temps de Mourinho avec le club a été plein de hauts et de bas avec les Spurs en tête du classement de la Premier League en décembre, alors qu’il a également supervisé une énorme victoire 6-1 contre Manchester United.

De mauvaises performances, une sortie embarrassante de la Ligue Europa aux mains du Dinamo Zagreb et la baisse continue des points des positions gagnantes ont conduit à sa disparition en N17.

La sous-utilisation de Dele Alli, Gareth Bale et Steven Bergwijn en a perplexe beaucoup, tout comme sa rotation défensive constante et ses critiques à l’égard de ses joueurs.

Mais Townsend, qui a quitté les Spurs en 2016, pense que parler de la perte de Mourinho dans le vestiaire semble incorrect compte tenu de la réaction de certains joueurs du club.

Harry Kane avait un superbe bilan sous Mourinho et a publié un hommage à son ex-patron sur les réseaux sociaux

Harry Kane, Heung-Min Son et Lucas Moura faisaient partie de ceux qui ont publié des hommages à Mourinho pour les avoir aidés pendant leur temps ensemble, tout comme une foule de starlettes, y compris les merveilles Alfie Devine et Dane Scarlett.

Et Townsend estime que toute discussion sur l’atmosphère dans le vestiaire derrière son licenciement ne semble pas juste, et a plutôt accusé les médias d’avoir créé une perception négative du manager.

Il a déclaré à talkSPORT: «De toute évidence, je n’ai jamais travaillé avec lui, donc je ne peux pas parler d’expérience, mais je pense que c’est en grande partie un récit médiatique.

«En grande partie, les médias créent un récit autour de Jose Mourinho qui donne l’impression qu’il a perdu le vestiaire parce qu’il parle franchement, il est au point. Il ne mâche pas ses mots en public ou dans le vestiaire.

Mourinho s’est retrouvé au bout des critiques de la presse pour ses performances et son style de management

«Je l’ai déjà dit. Il y a toujours ce récit autour de Jose Mourinho où s’il perd quelques matchs, s’il a quelques coups de gueule dans les médias, il a soudainement perdu le vestiaire.

«Je pense que vous avez vu deux de ses meilleurs joueurs [Kane and Son] est sorti et lui a tweeté pour qu’il n’ait visiblement pas perdu le vestiaire si ses deux joueurs principaux étaient toujours à bord et se battaient toujours pour lui et déçus de le voir partir.