Jose Mourinho a le dernier mot alors que la cible de Tottenham s’engage envers la Roma

Jose Mourinho a déclaré qu’il n’avait jamais douté après avoir vu son capitaine de la Roma Lorenzo Pellegrini renouveler son contrat après des liens avec son ancien club Tottenham Hotspur, ainsi qu’avec son compatriote de Premier League Liverpool.

Pellegrini a signé un nouveau contrat avec la Roma jusqu’en 2026, a confirmé l’équipe de Serie A. Cela met fin à des mois de craintes pour eux, étant donné que son précédent contrat devait expirer à la fin de la saison. Même avant cela, il avait une clause de libération de 30 millions d’euros dans son ancien contrat qui semblait attrayante.

Le milieu de terrain offensif est né à Rome et diplômé de l’académie du club de la capitale italienne. Il a passé deux ans à Sassuolo avant de revenir dans son club natal en 2017, où il est devenu un joueur clé depuis.

Pellegrini est devenu le capitaine de la Roma plus tôt cette année et a continué à faire tourner les têtes avec ses performances. Initialement réputé pour ses nombreuses passes décisives, il a également ajouté des buts à son jeu.

Plusieurs clubs se sont ainsi intéressés, dont Tottenham, dont le directeur général italien Fabio Paratici était bien conscient de ce que Pellegrini ajouterait.

En outre, On croyait que Liverpool cherchait après avoir perdu un élément clé de leur milieu de terrain avec la sortie estivale de Georginio Wijnaldum.

Mais ils ont tous été déçus après que Pellegrini ait fait la décision qui semblait toujours la plus probable, s’engageant officiellement envers les Roms pour encore cinq ans.

Bien qu’il ne se moque pas spécifiquement de son ancien club, Mourinho a toujours été confiant que Pellegrini choisirait de rester à sa disposition plutôt que de partir pour quelqu’un comme les Spurs.

« C’est ce que j’ai déjà dit auparavant. C’est un joueur de qualité, un talisman, un enfant de Rome et un fan de Rome qui a grandi ici et est devenu capitaine ici », a déclaré Mourinho.

« À partir du moment où j’ai entendu les propriétaires dire qu’ils ne voulaient pas le perdre, à partir du moment où Lorenzo m’a dit face à face qu’il resterait définitivement, même avant tout accord, à partir de ce moment, tout cela faisait partie d’un traiter.

« C’était entre les mains de [Roma general manager] Tiago Pinto et l’agent de Lorenzo. Cela a pris quelques semaines, mais nous savions que cela finirait comme cela a été fait.

“C’est la bonne décision pour le club et aussi pour Lorenzo. Nous en avons parlé. Pour nous, en tant que club, la stabilité est importante. Je suis ici depuis trois ans; il est ici pour de bon maintenant.

Pellegrini a été le meilleur joueur de la Roma lors de ses 10 premiers matches sous Mourinho. Il a déjà cinq buts et une passe décisive en sept apparitions sous la direction de l’ancien patron de Tottenham.

Mais tous les espoirs que les clubs de Premier League avaient de le signer ont maintenant été perdus dans un avenir prévisible.

Pellegrini explique sa décision

Le joueur a confirmé que le lien entre lui et le club et la ville était la clé de sa décision de ne pas chercher ailleurs.

« Il m’est impossible d’expliquer ce sentiment. C’est ce que j’ai toujours voulu – cimenter ce lien entre moi, mon équipe et ma ville », a déclaré Pellegrini.

« Vous ne pouvez pas imaginer un sentiment plus grand que celui-ci.

« Je me sens vraiment honoré que le propriétaire, Tiago [Pinto] et l’entraîneur m’a toujours considéré comme si important; Je vais essayer de rendre cette foi chaque jour sur le terrain en me donnant à 110% et en faisant tout ce que je peux pour continuer à m’améliorer.

Il a également suggéré que Mourinho avait eu un impact sur sa croyance dans le projet de son club actuel.

« Nous nous améliorons tout le temps, à la fois individuellement et en équipe. Je suis sûr que nous allons bien faire », a ajouté l’international italien.

« Il y a quelque temps, j’ai déjà mentionné que j’avais ressenti quelque chose de différent à Trigoria cette saison, dans les vestiaires, sur le terrain. C’est différent. Cela dépend de l’entraîneur et de son personnel et de la façon dont nous nous sentons à l’entraînement.

«Je viens toujours à l’entraînement heureux et fier d’être ici. Je suis ravi de pouvoir le montrer en signant ce nouveau contrat car je crois à 100% en Rome.

