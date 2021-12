Jose Mourinho à nouveau en guerre avec un journaliste alors que son équipe rom subit une lourde perte contre l’ancien club de l’Inter Milan

Jose Mourinho a eu une autre altercation avec un journaliste alors que son équipe rom était surclassée par l’ancien club de l’Inter Milan.

L’ancien patron de Chelsea, Manchester United et Tottenham n’a répondu à aucune question des journalistes après la défaite 3-0, mais a plutôt fait un commentaire cynique.

Mourinho a exprimé sa colère contre le journaliste après avoir supervisé la défaite de son équipe 3-0 contre les champions en titre de Serie A

La Roma est à neuf points des places de la Ligue des champions en Serie A

Les buts en première mi-temps du milieu de terrain central Hakan Calhanoglu, de l’ancien attaquant de Man City Edin Dzeko et de l’arrière droit néerlandais Denzel Dumfries ont offert aux champions en titre une victoire confortable au Stadio Olimpico.

Naturellement frustré, lors de sa conférence de presse d’après-match, le double vainqueur de la Ligue des champions a refusé de répondre aux questions mais a plutôt fait un commentaire cinglant aux journalistes.

« Votre travail est beaucoup plus facile que le nôtre, c’est pourquoi nous gagnons beaucoup plus que vous », a déclaré Mourinho.

L’homme de 58 ans a refusé de répondre à toutes les questions, mais a plutôt déploré la performance de son équipe et a souligné les occasions manquées pendant le match ainsi que les blessures de membres clés tels que l’ancienne attaquante des Blues Tammy Abraham.

Mourinho et les journalistes ne sont certainement pas un match parfait

« L’Inter est meilleur que nous dans une bonne journée. L’Inter est objectivement meilleur que nous. C’est devenu un match extrêmement difficile ce soir à cause des absents », a-t-il ajouté.

« Ils ont terminé 29 points au-dessus de nous la saison dernière. Nous avons eu trois grosses occasions, dont deux à 0-0.

C’est presque un cas de déjà vu pour Mourinho qui a eu une dispute similaire avec un journaliste pendant son séjour à Manchester United.

À la suite d’une autre défaite 3-0 à domicile contre Tottenham Hotspur en 2018, le manager portugais a laissé aux fans de football un souvenir qui ne sera pas oublié rapidement lorsqu’il a répondu aux questions d’après-match des journalistes.

La conférence de presse d’après-match de Mourinho était inoubliable

Un journaliste a interrogé Mourinho sur les performances de son équipe lors de ce match, ce qui a provoqué le départ anticipé de nombreux supporters et a à son tour suscité cette réponse.

«Aujourd’hui, les joueurs ont quitté le terrain après avoir perdu à domicile et ils ont été applaudis, car ils le méritaient, alors continuez d’essayer, d’essayer, d’essayer, et de continuer à essayer.

« Juste pour finir, savez-vous quel a été le résultat ? Cette [holding three fingers up]. 3-0, 3-0.

« Savez-vous ce que cela est? 3-0. Mais cela signifie aussi trois Premierships et j’ai remporté plus de Premierships seul que les 19 autres managers ensemble. Trois pour moi et deux pour eux deux. Alors respecte l’homme, respecte, respecte, respecte.

