Jose Mourinho a prié et pleuré pour Christian Eriksen alors que Pierre-Emile Hojbjerg de Tottenham s’ouvre sur un moment choquant de son coéquipier danois effondré

Jose Mourinho a révélé à talkSPORT qu’il avait pleuré et prié après avoir vu Christian Eriksen s’effondrer lors du match de l’Euro 2020 du Danemark contre la Finlande.

Dans des scènes horribles, le milieu de terrain de l’Inter Milan est tombé au sol lors de la première moitié du match à Copenhague samedi soir et a eu besoin de RCR avant d’être étiré hors du terrain et transporté à l’hôpital.

Mourinho a parlé au coéquipier d’Eriksen, Pierre-Emile Hojbjerg, de l’état de son ami

Le médecin de l’équipe danoise, Morten Boesen, a depuis confirmé qu’Eriksen avait subi un arrêt cardiaque et a déclaré “qu’il était parti” avant d’être réanimé.

Le joueur de 29 ans poursuit son rétablissement à l’hôpital de Copenhague, où il reste dans un état stable, et a envoyé un message positif à ses coéquipiers du Danemark et de l’Inter alors qu’il entame le chemin du rétablissement.

Mourinho, qui a dirigé Eriksen à Tottenham pendant près de trois mois avant le départ du joueur pour l’Italie en janvier 2020, s’est ouvert à talkSPORT sur sa réaction à l’incident choquant.

Il a révélé qu’il avait parlé à Pierre-Emile Hojbjerg, qui était sur le terrain au moment de l’effondrement d’Eriksen, et a insisté pour que nous saluions sa survie et la façon dont le football s’est uni pour montrer son soutien au Danois.

Le manager gagnant en série, qui faisait partie de la couverture de talkSPORT Euros cet été, a déclaré: «Aujourd’hui, je ne peux pas m’empêcher de penser à ce qui s’est passé hier. Je pense que c’est un jour pour célébrer, pas pour être triste.

“J’espère que le football est allé dans une direction où l’organisation, les protocoles le niveau des médecins et des spécialistes, et je crois aussi que Dieu regardait le football à ce moment-là. Tout ensemble a fait que Christian soit avec nous, soit avec sa famille, soit vivant.

Mourinho a dirigé Eriksen à Tottenham et a été réduit aux larmes lorsqu’il s’est effondré

“C’était beaucoup plus important que le football mais en même temps je pense que cela montrait aussi les bonnes valeurs du football. L’amour, la solidarité, l’esprit de famille. Il ne s’agissait pas seulement de sa famille, il s’agissait de la famille du football. Le football rassemble les gens.

« J’ai prié hier, j’ai pleuré hier, mais combien de millions l’ont fait dans le monde ? J’en crois beaucoup car le football peut rassembler les gens.

“Hier, pour de mauvaises raisons, le football a rassemblé les gens, et à la fin, nous pouvons célébrer Christian est vivant.

« Bien sûr, je ne lui ai pas parlé mais j’ai parlé avec Pierre-Emile Hojbjerg ce matin et Pierre est très positif à propos de Christian.

“Les nouvelles sont bonnes, donc je pense que c’est un moment à célébrer.”

Pendant ce temps, Hojbjerg de Tottenham a révélé plus tard comment il avait réagi au cauchemar qui se déroulait devant lui alors que son coéquipier danois se battait pour sa vie.

« J’ai vu Christian allongé là et regardant vers le champ. Ses yeux étaient blancs et j’ai trouvé cela très étrange », a-t-il déclaré.

Hojbjerg faisait partie des joueurs danois abasourdis alors que son coéquipier Eriksen s’effondrait sur le terrain

Il a ensuite raté un penalty alors que le Danemark perdait son match d’ouverture contre la Finlande

“J’ai vu [Denmark captain] Simon Kjaer se précipite, puis vous commencez à penser à ce que c’est. J’ai marché lentement sur le banc.

« De plus en plus de secouristes venaient et je voyais Simon agiter les bras. Je suis resté longtemps avec les coachs et j’ai parlé, et j’ai pu voir qu’il y a des bras qui bougent avec les premiers secours. C’était effrayant.

Le match a repris plus tard, la Finlande s’imposant 1-0 et Hojbjerg ratant un penalty.

Peter Schmeichel a affirmé que les joueurs danois – dont son fils Kasper – ne voulaient pas terminer le match mais que l’UEFA n’avait guère le choix.