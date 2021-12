Jose Mourinho a vendu Mohamed Salah même s’il jouait « comme Lionel Messi » à l’entraînement de Chelsea, alors que la machine à buts de Liverpool continue de marquer l’histoire

Mohamed Salah ne peut apparemment pas faire de mal pour le moment – ​​qui voudrait se débarrasser de lui ?

Jose Mourinho l’a fait, n’ayant apparemment pas réussi à tirer le meilleur parti de l’attaquant, malgré son « entraînement comme Lionel Messi » pendant que les deux travaillaient ensemble à Chelsea.

Mourinho a vendu Salah comme patron de Chelsea en 2015

Bien avant que l’Egyptien ne devienne le chouchou d’Anfield, Salah exerçait son métier dans l’ouest de Londres et tentait de laisser sa marque sur la Premier League.

Cependant, malgré une série de matchs au cours de la saison 2013/14 sous Mourinho, Salah a été autorisé à rejoindre la Fiorentina en février 2015 et son ascension a été astronomique depuis.

Après avoir déménagé à Rome, Salah a rejoint Liverpool en 2017 et a continué à battre des records, à remporter des trophées et a aidé les Reds à remporter la Ligue des champions et la Premier League.

Pourtant, l’ancien coéquipier Filipe Luis pense que tout aurait pu être si différent si le conseil d’administration de Chelsea avait décidé de ne pas le déplacer si rapidement.

S’exprimant en février, le défenseur, qui n’a duré qu’un an sous Mourinho en 2014, a déclaré dans une interview à le gardien: « On dirait que nous nous sommes brouillés, mais je l’admire.

« J’ai gagné le championnat avec lui. Mais il n’a pas tiré le meilleur de moi, tout comme il ne l’a pas fait avec Salah.

Luis a également eu du mal à faire bonne impression à Chelsea sous Mourinho

Le patron des Blues a vendu Salah six mois seulement avant de faire de même à Luis

« Lorsque [Salah] alla la Fiorentina, j’ai dit: ‘Pourquoi vas-tu, Momo? C’est Chelsea. Et il a dit : « J’ai besoin de jouer. J’ai pensé : ‘Ce gamin est bon.’

« Il n’est jamais allé chercher de l’argent ou en gagner plus ; il est allé montrer qu’il pouvait jouer. À l’entraînement, il était comme Messi. Vraiment, comme Messi. Demandez à n’importe qui.

Personne n’en douterait maintenant.

Salah, aujourd’hui âgé de 29 ans, a marqué au moins 20 buts en cinq saisons consécutives pour le club, devenant ainsi le premier joueur de Liverpool depuis Ian Rush dans les années 1980 à le faire.

La meilleure saison de Salah dans le Merseyside a eu lieu lors de la saison 2017/18 lorsqu’il a marqué 44 buts dans toutes les compétitions et a égalé le record de Ruud van Nistelrooy établi lors de la saison 2002/03 en tant que meilleur buteur d’un club de Premier League toutes compétitions confondues.

Il n’est plus qu’à 24 buts de ce décompte alors qu’il reste plus de la moitié de la saison. Cependant, il manquera certains matchs en raison de la Coupe d’Afrique des Nations, mais vous ne parieriez pas contre lui en le faisant toujours.