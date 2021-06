Jose Mourinho admet que Romelu Lukaku a été “blessé” par les critiques de Manchester United et révèle comment l’Inter Milan a tiré le meilleur parti de l’attaquant belge

in

Romelu Lukaku serait blessé par les critiques qu’il a reçues à Manchester United, selon Jose Mourinho.

L’attaquant belge Lukaku a souvent été au centre des frustrations des supporters de United pendant son séjour au club, malgré un bon record de buts.

Mourinho a signé Lukaku d’Everton en 2017

Mourinho, qui a rejoint talkSPORT Breakfast pendant une heure vendredi matin, était l’homme qui a amené le grand Belge à Old Trafford en 2017.

Lukaku a marqué 42 buts en seulement deux saisons au club, avant d’être vendu à l’Inter Milan.

En Serie A, il a poussé son jeu à un autre niveau et a touché le fond des filets 64 fois depuis son arrivée en 2019.

Il les a aidés à remporter le titre de Serie A cette saison et Mourinho pense savoir pourquoi il a atteint ces sommets en Italie.

Lukaku a marqué 25 buts en Serie A. dans leur saison gagnante

“Étonnante [season], je dirais qu’il a rempli ses qualités maintenant », a déclaré Mourinho à talkSPORT lorsqu’on lui a posé des questions sur Lukaku.

«Je pensais qu’il avait obtenu à l’Inter quelque chose dont il avait besoin. Il a besoin de sentir qu’il est l’homme et qu’il est le numéro un et qu’il est aimé.

«Il était aimé de l’entraîneur et des supporters et a eu un grand impact. La presse le soutient également. Il a cet amour.

« Romelu est le genre de gars qui marque même des buts en Angleterre… ce n’était pas le bon profil de Manchester United. Ça fait mal. S’il ne marque pas de buts, ce qu’il fait pour l’équipe ne suffit pas. Cela lui fait mal.

“Puis un autre, il n’a pas assez de qualité pour tenir le ballon. Il n’est pas [Eric] Cantona, il n’est pas [Dimitar] Berbatov. Bien sûr, il n’est pas Cantona ou Berbatov. Il est Lukaku.

« En Italie, ils l’utilisent de cette façon. Tu connais la façon dont Conte aime jouer, cinq dans le dos, trois milieux de terrain toujours en position, Lukaku et Lautaro [Martinez] en attaque.

« Lautaro a laissé tomber et Lukaku a attaqué des espaces. Il vient de tuer des adversaires.

« Il n’était pas le meilleur buteur [in Serie A this season] parce que Cristiano [Ronaldo] était le premier, mais Lukaku a marqué beaucoup de buts. Il a beaucoup de passion et est connecté avec les supporters.

Lukaku est lié à un retour en Premier League, mais insiste sur le fait qu’il est heureux à l’Inter

Mourinho, qui prendra la relève à Rome la saison prochaine, a également parlé des supporters italiens et de l’intensité qu’ils apportent.

L’ancien patron de l’Inter a déclaré : a ajouté : « En Italie, ils sont très passionnés, bien plus qu’ici. En Italie, vous sentez qu’ils vous détestent à chaque minute et vous sentez qu’ils vous aiment à chaque minute. C’était comme si les fans de l’Inter l’aimaient à chaque minute.

« Vous sortez prendre un café et vous le ressentez. Tu dois mettre de l’essence dans ta voiture et tu le sens.

“Cela a fait ressortir le meilleur de Romelu.”

