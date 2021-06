Jose Mourinho affirme que Luke Shaw était “très pauvre” lors de la victoire de l’Angleterre contre la République tchèque

Luke Shaw impressionné à l’arrière gauche lors de la victoire 1-0 de l’Angleterre sur la République tchèque à Wembley (AP)

Jose Mourinho pense que Luke Shaw et Kalvin Philips ont contribué au « seul point négatif » de l’Angleterre lors de leur victoire contre la République tchèque mardi soir.

L’équipe de Gareth Southgate a terminé en tête du groupe D alors que la tête de Raheem Sterling en première mi-temps a assuré une victoire 1-0 à Wembley.

L’Angleterre affrontera désormais l’équipe classée deuxième du groupe F, qui sera celle de la France, de l’Allemagne, du Portugal ou de la Hongrie.

Shaw a livré une autre performance impressionnante sur le flanc gauche de l’Angleterre dans sa confortable victoire contre la République tchèque.

Mais alors que Mourinho a fait l’éloge de son ancien joueur de Manchester United, il pense que l’arrière gauche était “très pauvre” avec ses livraisons aux corners.

“La seule chose négative que je dirais, c’est qu’ils étaient très mauvais dans les virages offensifs”, a déclaré Mourinho dans son analyse d’après-match pour talkSPORT.

«Le service était dramatiquement mauvais. Ils ont tellement de bons joueurs pour attaquer les corners.



Jose Mourinho dit que les corners de Luke Shaw étaient “très mauvais” contre la République tchèque (PA)

« Luke Shaw, à mon avis, très bon ce soir mais très mauvais au coin. Kalvin Phillips, pareil.

Mourinho a également été impressionné par la gestion du match de l’Angleterre avant ce qui sera un match délicat des huitièmes de finale à Wembley mardi prochain.

“Ça a l’air bien, les joueurs sont en bonne forme, Sancho était prêt pour chaque seconde qu’il passait sur le terrain. La mentalité à l’intérieur est très bonne », a déclaré Mourinho.

«Aujourd’hui, ils ont montré deux versions différentes. Grande mobilité en attaque et grande créativité. En deuxième mi-temps, ils étaient une équipe de position, d’excellent jeu de position et de contrôle, vous en avez besoin en phase à élimination directe.



L’Angleterre affrontera la France, l’Allemagne, le Portugal ou la Hongrie en huitièmes de finale (. via .)

«Les gens ne sont pas aux anges parce que les gens demandent toujours plus de football différent, mais à l’intérieur du camp, ils seront heureux. Ils sentiront qu’ils ont bien fait le travail et qu’ils sont prêts.

« Le prochain est celui parce qu’il sera contre une équipe de haut niveau. Oui, un avantage à cause de Wembley, mais de la pression car ce sera un gros adversaire.

“S’ils vont en quarts de finale, ce match pourrait être celui qui les poussera jusqu’au bout.”

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();