Jose Mourinho aime Bukayo Saka “très talentueux” alors que l’enfant d’Arsenal justifie la sélection de l’Angleterre contre Marcus Rashford et Jadon Sancho contre la République tchèque à l’Euro 2020

Tous ceux qui ont demandé pourquoi Buakyo Saka partait pour l’Angleterre contre la République tchèque ont obtenu leur réponse à la 12e minute.

La star d’Arsenal, seulement 19 ans, a obtenu le feu vert pour le décideur du groupe Euro 2020 devant Jadon Sancho et Marcus Rashford alors que Phil Foden était reposé et Mason Mount contraint de s’isoler.

Les Tchèques n’ont pas pu s’approcher de Saka en première mi-temps

Saka était peut-être le choix le moins évident, mais a prouvé sa valeur en déclenchant le feu qui manquait tant à l’Angleterre contre l’Écosse pour créer le premier match mardi.

En commençant à l’intérieur de sa propre surface, l’ailier polyvalent a battu deux joueurs avant de reprendre possession de la surface et de placer le ballon dans une zone dangereuse, avant que Jack Grealish et le buteur Raheem Sterling ne se combinent finalement.

Les fans des Gunners ne seront pas surpris de voir leur joueur de la saison 2020/21 jouer un rôle aussi important en première mi-temps – et le légendaire manager Jose Mourinho non plus.

S’adressant à talkSPORT avant le match, Mourinho est devenu lyrique à propos de l’homme d’Arsenal.

Saka n’a pas marqué ni aidé le premier match – mais c’était tout son travail pour commencer

« Il ne s’agit pas de jeunes ou de vieux », a-t-il dit. « C’est une question de qualité, de talent, de personnalité et d’expérience.

« Le gars est jeune, mais a de l’expérience dans un grand club et dans la meilleure ligue du monde.

«Je pense qu’il est très talentueux, très confiant, il peut jouer à plusieurs postes.

«Bien sûr, les gens parlent de Sancho et de Rashford, il y a tellement de bons joueurs.

“Mais je crois vraiment en Saka parce que je pense que c’est un très bon garçon.”