Jose Mourinho aime le milieu de terrain croate et l’Angleterre ne devrait pas sous-estimer le vainqueur du Ballon d’Or Luka Modric et la star de Chelsea Mateo Kovacic lors du match d’ouverture de l’Euro 2020

L’équipe de Croatie qui a brisé le cœur des Anglais il y a trois ans lors de la Coupe du monde en Russie a certainement une sensation différente, mais elle reste une équipe dangereuse.

Le sentiment général est qu’ils ne sont plus l’équipe qu’ils étaient autrefois, ce qui est compréhensible étant donné que quatre des équipes qui ont disputé la finale contre la France se sont depuis retirées de leurs fonctions internationales.

Luka Modric et ses collègues ont brisé le cœur d’une nation alors que la Croatie se qualifiait pour la finale aux dépens de l’Angleterre

Danijel Subasic, Ivan Strinic, Mario Mandzukic et Ivan Rakitic faisaient tous partie intégrante de cette impressionnante équipe croate.

Il faut noter que leurs remplaçants Dominik Livakovic, Borna Barisic, Nikola Vlasic et Bruno Petkovic sont tous de bons footballeurs à part entière, mais pas au même niveau que le quatuor susmentionné.

Ce sera à un autre vétéran de Luka Modric de mener son équipe aux dernières étapes de la compétition.

Le vainqueur du Ballon d’Or 2018 a peut-être 35 ans, mais l’âge n’est finalement qu’un chiffre. Le milieu de terrain du Real Madrid reste un opérateur de premier plan et sera essentiel pour l’équipe de Zlatko Dalic.

La plus grande préoccupation de la Croatie réside dans la défense, où elle semble particulièrement vulnérable aux coups de pied arrêtés.

Modric aura 36 ans en septembre – mais reste l’homme principal de la Croatie

Un match nul 1-1 contre l’Arménie dans la préparation du tournoi a été une déception particulière, alors qu’ils ont été surclassés par la Belgique dans leur autre match amical et ont eu la chance de ne perdre que 1-0.

Le moral de l’équipe semble également être un problème ; L’ancien défenseur de Liverpool Dejan Lovren a récemment déclaré à la presse que certains des jeunes joueurs de l’équipe “manquaient de respect”.

Pendant ce temps, le manager Dalic a souligné un “manque de chimie” dans son équipe, ce qui n’est pas le genre de chose que vous voulez entendre avant un tournoi majeur.

Mais l’expérience que possède Modric pourrait inciter ses coéquipiers à la fin du tournoi, avec leur premier match dimanche contre l’Angleterre LIVE sur talkSPORT.

Aux côtés de Modric se trouve le milieu de terrain Marcelo Brozovic, qui se dirige vers l’Euro 2020 sur un nuage neuf après avoir aidé l’Inter à remporter son premier titre de Serie A en 11 ans.

Brozovic pourrait devenir l’homme principal de la Croatie lors de ce tournoi

Le joueur de 28 ans a marqué des buts essentiels lors d’une campagne de qualification réussie, tandis que Mateo Kovacic de Chelsea est une autre option de milieu de terrain.

S’exprimant lors de ses débuts avec talkSPORT Breakfast, Jose Mourinho a qualifié le milieu de terrain croate de “l’un des meilleurs du tournoi”, tout en réservant des éloges particuliers à Kovacic.

« L’Angleterre va affronter l’un des meilleurs milieux de terrain du tournoi. Brozovic est le top du top. C’est un joueur fantastique », a déclaré l’expert de talkSPORT Euro 2020.

« Agression mais en même temps super technique et arrivée dans la surface et venant d’une position plus défensive.

« Modric a eu une carrière fantastique. Kovacic est meilleur que ce que les gens disent. Il a joué dans tous les clubs où j’ai été mais jamais avec moi.

“Il a joué pour le Real Madrid, mais pas avec moi, il a joué pour Chelsea, mais pas avec moi et a joué pour l’Inter mais pas avec moi. J’aime le gars et il suit mes clubs.

Le vainqueur de la Ligue des champions Kovacic est “meilleur que ce que les gens disent”, selon Mourinho

« Lorsque vous jouez contre un milieu de terrain fort, c’est là que vous devez contrôler. Pourquoi jouer à trois à l’arrière quand leur puissance n’est pas là.

« Depuis que Manduzkic a terminé, où est le meilleur attaquant de la Croatie ? C’est leur problème.

«Ils ont Perisic sur le côté, mais ce n’est pas un attaquant. Rebic joue autour, mais il est là au milieu de terrain.

L’Angleterre sait très bien que leurs anciens ennemis ne peuvent pas être pris à la légère dans leur rencontre dans le Groupe D – ou ils feront finalement face à la musique.

