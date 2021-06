Jose Mourinho avec une réponse hilarante alors que l’animatrice de talkSPORT Laura Woods admire la collection de trophées de l’ancien manager de Chelsea, Manchester United et Tottenham exposée

in

Jose Mourinho était en grande forme dès le départ lorsqu’il était à l’émission Sports Breakfast de talkSPORT mardi.

The Special One travaille en tant qu’expert pendant l’Euro et a jusqu’à présent fourni un aperçu fascinant du jeu et du monde de la gestion.

Mourinho sera avec talkSPORT pour l’intégralité de l’Euro 2020

Il a également apporté de l’esprit à son temps sur les ondes, comme indiqué au début de son heure dans notre émission Breakfast.

L’animatrice Laura Woods n’a pas pu s’empêcher de remarquer l’impressionnante collection de trophées en arrière-plan lorsque Mourinho a fait sa diffusion depuis chez lui.

Le trophée de la Premier League et de la Ligue des champions peut être distingué, mais quelques-uns n’étaient pas très clairs.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui était exposé, Mourinho, qui a remporté 25 trophées en tant que manager, a répondu : « La moitié !

C’est certainement une collection impressionnante et Mourinho voudra y ajouter dans son nouveau travail à Roma

Mourinho était au petit-déjeuner avant les derniers matches de groupe de l’Angleterre et de l’Écosse pour l’Euro 2020, les Trois Lions devant battre la République tchèque en tête du groupe D, tandis que l’Écosse doit battre la Croatie.

L’Angleterre est qualifiée pour les huitièmes de finale quoi qu’il arrive et Mourinho pense que c’est l’occasion idéale pour Gareth Southgate de changer son onze de départ.

Mourinho a suggéré que le patron de l’Angleterre devrait amener Jude Bellingham et Jack Grealish dans l’alignement, devant Kalvin Phillips et Mason Mount, qui manque le match après avoir été contraint de s’isoler.

Pendant ce temps, il aimerait également voir Marcus Rashford et Raheem Sterling jouer de chaque côté de Harry Kane en tête.

Avec l’Angleterre déjà terminée, c’est l’occasion parfaite de changer les choses

Il a ajouté : « Si un manager d’équipe nationale a amené de très jeunes joueurs à l’équipe, Gareth est quelqu’un qui l’a fait plus… L’âge moyen de l’Angleterre est vraiment bas.

« Avant le premier match [against Croatia] Je disais Grealish, Bellingham [could play] mais j’étais tout à fait d’accord quand Gareth ne les a pas choisis parce que c’est le premier match, beaucoup de pression et la façon dont la Croatie joue.

“Mais je crois que dans cette nature de matchs, il vaut mieux avoir Bellingham que Declan Rice et Phillips en même temps. Les deux jouent bien, mais l’Angleterre a maintenant besoin de quelque chose de différent.

«Quand une équipe manque de confiance, joue avec peur et prudence, vous devez jouer celle qui ne se cache pas et celle qui ne se cache pas est Grealish. Il peut faire ses erreurs, il peut perdre le ballon mais il ne se cache pas.

Grealish est entré en jeu à la 63e minute contre l’Ecosse mais n’a pas tout présenté lors de son match d’ouverture du Groupe D contre la Croatie

« Il veut le ballon. Je ne sais pas s’il dit vocalement « donne-moi la balle », mais s’il ne le fait pas, il le fait par le langage corporel. Contre l’Ecosse, dans les dix dernières minutes, il a obtenu deux ou trois coups francs, il a fait monter l’équipe, il a essayé, il s’est fait botter, il a créé de la stabilité.

«Je crois en ce moment que l’Angleterre a besoin de quelque chose comme ça. Si Mount est sorti, c’est facile, vous jouez Grealish en tant que n ° 10. Donnez-lui la liberté d’aller sur les côtés, surtout à gauche, mais donnez-lui aussi la liberté d’aller à côté d’Harry.

«Je jouerais Grealish derrière Harry et Bellingham au milieu de terrain. C’est une décision difficile car les joueurs en tant qu’entraîneurs ne veulent pas laisser de côté les joueurs dont ils sont satisfaits, mais entre Rice et Phillips qui doivent rester en dehors, ce serait probablement Phillips. Donc Rice, Bellingham et Grealish.

« Kane doit jouer dans sa position normale et des deux côtés de Sterling ou de Rashford, sinon les deux. L’Angleterre doit effrayer un peu et ne pas laisser les lignes de position défensives se sentir très à l’aise, tout se passe dans leur visage et rien derrière leurs épaules.

Sterling a commencé les deux matchs, remportant le vainqueur contre la Croatie tandis que Rashford n’a fait qu’une apparition dans le match contre l’Écosse.

Il n’y aurait pas de place pour Phil Foden dans le onze de départ de Jose

L’inclusion de Sterling et Rashford signifie cependant qu’il n’y aurait pas de place pour Phil Foden dans le onze de Mourinho.

À propos de l’inclusion de Foden, Mourinho a déclaré: “Pas pour ce match, je ne pense pas. Quand vous avez ce genre d’équipes, il ne peut pas y avoir de drame, pas pour les joueurs, les fans, les médias. Lorsque les équipes sont très bonnes, c’est une situation normale.

“Laisser Foden ou Phillips de côté ne veut pas dire que je ne suis pas content d’eux, pas du tout. C’est une grosse équipe avec 26 joueurs, beaucoup de joueurs et tout le monde est prêt à jouer.

“Lors du prochain match, si vous jouez contre le Portugal, la France ou l’Allemagne, vous aurez peut-être une approche différente.”