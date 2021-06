Jose Mourinho chante “ça rentre à la maison” après la victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne… mais avertit ensuite que Trois Lions doivent garder leur calme et apprendre de la France pour atteindre la finale de l’Euro 2020

in

Jose Mourinho participe pleinement à la campagne de l’Angleterre pour atteindre la finale de l’Euro 2020 après la victoire historique de mardi sur les anciens ennemis allemands à Wembley.

The Special One a même joué “ça rentre à la maison” depuis son domicile au Portugal lorsqu’il a rejoint Stuart Pearce et Sol Campbell sur talkSPORT après le coup de sifflet à temps plein.

Harry Kane a finalement marqué son premier but pour l’Euro 2020 en scellant une victoire 2-0 sur l’Allemagne – en huitièmes de finale d’une compétition majeure !

L’Angleterre a soulevé la nation et déclenché un pandémonium en battant l’Allemagne 2-0 à Wembley pour réserver sa place en quarts de finale.

Raheem Sterling et Harry Kane ont écrit leurs noms dans l’histoire avec les buts qui ont scellé la première victoire des Trois Lions sur l’Allemagne à Wembley depuis 1975, et notre première victoire sur nos anciens rivaux dans un tournoi majeur depuis 1966. Oui, ce 1966.

Des chœurs de « ça rentre à la maison » auraient été entendus dans les salons à travers le pays – y compris la demeure d’un certain M. Mourinho.

Le légendaire manager a soutenu la quête de l’Angleterre pour disputer sa toute première finale de l’Euro, et a insisté sur le fait que l’équipe de Southgate était “prête à tout” après les avoir vus démanteler les Allemands dans un affichage tactique parfait.

Sterling a inscrit le premier but essentiel pour poursuivre sa séquence de buts à l’Euro

Wembley est devenu complètement fou alors que l’Angleterre célébrait une célèbre victoire

Mais il a également eu un mot d’avertissement au milieu des scènes jubilatoires à Londres, alors qu’il exhortait les Trois Lions à apprendre des champions du monde et favoris d’avant le tournoi, la France.

L’Angleterre affrontera soit l’Ukraine, soit la Suède dans les huit derniers – des équipes qu’elles devraient battre.

Le Special One était ravi de voir l’Angleterre gagner et s’attend à ce qu’elle se qualifie pour la finale, mais après que la France ait été assommée par la Suisse lundi soir, il a appelé au calme.

“J’ai regardé le match que je m’attendais à voir, un gros match”, a déclaré Mourinho à talkSPORT après une soirée sensationnelle pour le football anglais.

« Honnêtement, la géométrie était là, les duels étaient là, les deux équipes se respectaient beaucoup, mais l’Angleterre à mon avis est très, très solide, très compacte.

“Et puis au bon moment, ça ne pouvait pas être un meilleur moment pour le faire [score] à dix minutes de la fin, puis un peu de chance dans ce tête-à-tête avec Muller.

“Je suis vraiment heureux pour Southgate, les joueurs et les fans.”

Le rachat contre l’Allemagne a dû être agréable pour Southgate – qui a raté le penalty vital lors de l’Euro 96

“Je chante” ça rentre à la maison “pour montrer mon bonheur”, a déclaré le Special One, après avoir joué un clip du célèbre hymne anglais en direct à l’antenne.

« … mais ça ne rentre pas encore à la maison.

“L’Angleterre a besoin d’équilibre dans les mauvais moments et dans les bons moments. De la même manière que les médias sont critiques dans les mauvais moments, nous devons être équilibrés maintenant, il y a encore un long chemin à parcourir.

« Dans des conditions normales, l’Angleterre sera en finale, car je ne les vois pas perdre contre les équipes qu’elles pourraient affronter lors des prochains tours.

«Mais nous devons respecter le football et l’imprévisibilité. La France n’est pas en quart de finale car elle n’a pas respecté le jeu dans les dix dernières minutes.

Mourinho ne veut pas que l’Angleterre soit brûlée par la complaisance, comme la France l’était lorsqu’elle s’est écrasée aux tirs au but contre la Suisse

« Je suis très, très content. J’espère juste que ça se terminera bien, j’espère que ça rentrera à la maison. Mais le football est le football.

«Je dis toujours que dans les mauvais moments, je ne veux pas que mon équipe et moi soyons en enfer, mais dans les bons moments, je ne veux pas être au paradis.

«Je leur dirais donc de se calmer et de se concentrer uniquement sur le prochain match.

“Mais, à mon avis, l’Angleterre est prête à tout et je serai très déçu si nous ne nous rendons pas en finale, car nous devrions, nous devrions, nous devrions certainement.”