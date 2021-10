José Mourinho, contre la Juventus de Allegri

17/10/2021 à 13:15 CEST

L’AS Roma de José Mourinho rend visite à la Juventus de Massimiliano Allegri lors du huitième match de Serie A dans l’un des matchs du week-end de football italien. Avec trois victoires et quatre matchs consécutifs sans défaite en championnat national, l’équipe turinoise Il a retrouvé sa meilleure version après le départ de Cristiano Ronaldo vers Manchester United.

Les bianconeros, qui ont connu des débuts difficiles avec deux points sur 12 possibles lors des quatre premières journées, Ils ajoutent une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues et sont prêts à reprendre l’hégémonie en Italie après avoir cédé le Scudetto à l’Inter Milan la saison dernière et s’être installés pour la Coppa., conquis l’Atalante.

Les Romains, de leur côté, Ils visent la sixième victoire de la saison en Serie A et se consolident dans la zone noble du tableau en attendant les trébuchements de l’Inter, de l’AC Milan ou de Naples, qui occupent les trois premières places.. L’arrivée de José Mourinho a donné un autre air à la Roma, qu’il a dirigée 11 matchs à ce jour avec neuf victoires et seulement deux défaites.

Une victoire pour conforter le bon début de saison

La Roma recherche trois points contre une Juventus qu’elle n’a pu vaincre la saison dernière dans aucun des deux matches de Serie A malgré la version grise dans cette compétition de l’équipe alors dirigée par Andrea Pirlo et avec la présence de Cristiano Ronaldo. La dernière fois que l’équipe de la capitale transalpine a battu l’équipe de Turin, c’était le 1er août 2020.

Il s’agit en effet de la seule victoire lors des cinq dernières confrontations directes entre ces deux rivaux : La Juventus compte trois victoires, un nul et une défaite au cours des deux dernières saisons (2020/21 et 2021/22). Les prévisions donnent une léger favoritisme envers la Juventus en raison de leur statut local et parce que les deux seules défaites de l’AS Roma sont à l’extérieur.