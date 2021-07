Jose Mourinho critique Gareth Southgate pour le remplacement de Jack Grealish pour l’Angleterre

Gareth Southgate a pris la décision surprise de remplacer Jack Grealish lors de la victoire de l’Angleterre sur le Danemark (. via .)

Jose Mourinho pense que Gareth Southgate n’avait aucune raison de remplacer Jack Grealish lors de la victoire de l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark.

Le talisman d’Aston Villa a commencé le match sur le banc mais a été amené à la 69e minute avec le score à 1-1.

Harry Kane a donné l’avantage à l’Angleterre dans la première mi-temps de la prolongation et quelques minutes plus tard, Southgate a choisi de remplacer Grealish par Kieran Trippier afin de clore le match.

Après le match, Southgate a admis qu’il souhaitait faire appel à un défenseur supplémentaire pour contrer la menace offensive du Danemark, mais Mourinho pense que les adversaires de l’Angleterre étaient “épuisés physiquement” et que garder Grealish aurait augmenté les chances des Trois Lions de marquer un troisième but.

“Je n’ai pas aimé ça aussi”, a déclaré Mourinho à talkSPORT lorsqu’on lui a posé des questions sur la décision de Southgate de faire sortir Grealish.

“Mais je l’ai fait, pas très similaire, mais probablement encore pire qui était de commencer un match de Ligue des champions – Tottenham contre l’Olympiacos – et après 20 minutes, j’ai dû faire un changement, nous perdions 2-0, apportant [Eric] Dier out était quelque chose qui m’a brisé le cœur.



Jack Grealish a été remplacé en prolongation après que l’Angleterre ait mené 2-1 contre le Danemark (AP)

«Mais je l’ai fait pour l’équipe et Gareth a probablement essayé d’expliquer à Grealish pourquoi il a fait ça. S’il a fait ça, ce n’était pas dans l’intention de blesser Jack, j’en suis à peu près sûr. C’était dans l’intention d’essayer d’aider l’équipe.

«Mais honnêtement, je ne voyais pas de raison à cela parce que l’Angleterre n’était pas en difficulté, l’Angleterre était en contrôle, le Danemark était épuisé physiquement, mentalement.

«Je pouvais même sentir que Jack avait encore plus d’espace et que le jeu était totalement cassé, je pouvais voir Jack aider l’Angleterre à résoudre le jeu encore plus facilement et à le tuer.

‘Je n’ai ressenti aucun besoin [for Southgate] pour faire ça. Mais je suis sûr à 100% que Gareth l’a fait avec l’intention de penser à l’équipe et de ne pas blesser le joueur.

