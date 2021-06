Jose Mourinho critique la mentalité «horrible» d’Eden Hazard à Chelsea

Eden Hazard était un entraîneur «horrible» à Chelsea, déclare Jose Mourinho (Pool via .)

Jose Mourinho affirme qu’Eden Hazard était un “horrible” à l’entraînement à Chelsea et pense que le Belge serait encore meilleur s’il avait une “attitude super-professionnelle”.

Hazard a travaillé aux côtés de Mourinho pendant deux ans lors du deuxième passage du Portugais à Chelsea et a joué un rôle clé dans la victoire du club en Premier League en 2015.

Le joueur de 30 ans a depuis rejoint le Real Madrid dans le cadre d’un contrat de 130 millions de livres sterling, mais a eu du mal à avoir un impact sur l’équipe espagnole.

Et tandis que Mourinho a félicité Hazard pour son talent, l’ancien manager de Chelsea et de Manchester United pense que le manque de dévouement de l’attaquant en dehors du terrain l’a retenu.

“La vérité est que ce joueur incroyable que vous voyez est un joueur incroyable avec un entraînement horrible”, a déclaré Mourinho à talkSPORT.

«Vous pouvez imaginer ce qu’il pourrait être avec une attitude super-professionnelle à l’entraînement.



Jose Mourinho a travaillé avec Eden Hazard pendant deux ans à Chelsea (.)

«Au final, c’est un enfant incroyable, c’est un père de famille incroyable.

“Il a l’air de ne pas appartenir à cette génération de joueurs, il est très calme, il est totalement concentré sur la famille, sur les enfants, sur les parents, sur une vie très calme.

«Mais il entre sur le terrain tous les matins et il ne travaille pas beaucoup. Quand il entre sur le terrain, on ne voit pas le reflet d’une semaine de travail, on voit juste le reflet de son talent.

« Donc, c’est ce joueur incroyable, et vous pouvez imaginer s’il était un professionnel de haut niveau.

“Quand il est allé au Real Madrid, je me suis dit:” wow, maintenant ce gars va dans le plus grand club du monde, maintenant il va ressentir cette énorme pression pour être toujours au sommet, ce gars va être un ballon d’or [winner], parce qu’il est incroyable’.

“Mais en termes de forme physique, de vitesse, de condition physique, il serait un bien meilleur joueur [if he trained harder].

“Ce que vous voyez, c’est le talent que Dieu lui a donné, et c’est un joueur fantastique.”

