Jose Mourinho déclare que l’Angleterre atteindra la finale de l’Euro 2020 si elle bat l’Allemagne et insiste sur le fait que la vengeance sera dans l’esprit de Gareth Southgate

Jose Mourinho affirme que l’Angleterre contre l’Allemagne est en fait une demi-finale car il a insisté sur le fait que celui qui gagnera ira jusqu’au bout de l’Euro 2020.

Le manager légendaire pense qu’il n’y a rien à craindre pour les deux nations de leur côté du tirage alors qu’ils se préparent à se battre à Wembley lors des 16 derniers ce soir.

.

Jose Mourinho estime que Gareth Southgate peut emmener l’Angleterre en finale de l’Euro

“La Suède, l’Ukraine, le Danemark, la République tchèque… Allez, battez l’Allemagne et ils iront en finale”, a déclaré Mourinho sur talkSPORT.

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a raté un penalty lors de la défaite en demi-finale contre l’Allemagne au Championnat d’Europe en 1996 à Wembley.

Southgate a insisté sur la préparation de cette rencontre au même endroit 25 ans sur le fait que la vengeance n’est pas dans son esprit, mais Mourinho est catégorique qu’elle le sera.

« Je ne crois pas que Gareth l’ait oublié, déclara-t-il.

«Je n’ai jamais oublié quelques tirs au but importants que j’ai perdus et je n’étais pas preneur. Il ne l’a jamais oublié. Il n’y a qu’un seul moyen pour lui de l’oublier et c’est ce soir. Son équipe pour battre l’Allemagne et aller, je crois donc, en finale.

“Quand vous regardez ce que nous pouvons obtenir après celui-ci, bien sûr de bonnes équipes, Suède, Ukraine, Danemark, République tchèque, mais ce soir, c’est pour moi la demi-finale.”

. – .

Southgate a raté le penalty crucial alors que l’Angleterre s’effondrait en demi-finale de l’Euro ’96

L’Angleterre s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 en terminant en tête de son groupe, n’encaissant aucun but lors de ses trois matchs contre la Croatie, l’Écosse et la République tchèque.

Ils subiront le test le plus sévère de leurs références de vainqueurs de championnat ce soir dans la capitale nationale contre les vainqueurs en série, l’Allemagne.

Un match chargé d’histoire, l’Angleterre n’a pas battu l’Allemagne dans un match à élimination directe d’un tournoi depuis 1966, lorsque le coup du chapeau parfait de Geoff Hurst a permis à Bobby Moore de soulever le trophée Jules Rimet par une douce après-midi de juillet.

Après avoir vu la France et le Portugal s’effondrer en l’espace de 24 heures, l’opportunité de mettre enfin un terme à 55 ans de souffrance lors d’un grand tournoi international se rapproche de manière alléchante.