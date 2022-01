Jose Mourinho déplore les joueurs « faibles » de la Roma et son « manque de personnalité » après avoir cédé deux buts d’avance contre la Juventus alors que le prêteur d’Arsenal Ainsley Maitland-Niles a fait ses débuts par l’ancien patron de Chelsea

Jose Mourinho n’a pas hésité à ses joueurs de la Roma pour avoir donné une avance de 3-1 pour perdre 4-3 contre la Juventus.

Dans un match fou de Serie A, les hôtes gagnaient avec 20 minutes à jouer mais ont cédé une position gagnante lors de ce qui était le premier départ d’Ainsley Maitland-Niles pour le club depuis la signature du prêt d’Arsenal.

Mourinho ne pouvait pas croire ce qu’il a vu de ses joueurs

Dans ce qui était un match à gagner pour les hôtes alors qu’ils cherchaient à rester en contact pour un classement parmi les quatre premiers, les buts de Tammy Abraham, Henrikh Mkhitaryan et Lorenzo Pellegrini avaient donné à la Roma un avantage considérable sur la Juve.

Cependant, les buts de Manuel Locatelli, Dejan Kulusevski et Mattia De Sciglio ont donné aux visiteurs un revirement sensationnel qui étaient également endettés envers leur gardien et ancien homme d’Arsenal, Wojciech Szczesny, qui a sauvé un penalty en fin de match.

Mourinho était moins que satisfait lors de sa conférence de presse d’après-match.

« Nous avons eu le contrôle total pendant 70 minutes », a déclaré l’ancien manager de Manchester United et Tottenham à DAZN.

La défaite laisse la Roma septième, à neuf points de l’Atalanta, quatrième

« L’équipe a très bien joué et avait la mentalité de prendre le contrôle, nous sommes sortis et avons commencé fort.

« On avait cette idée de la haute presse, de contrôler le tempo et de prendre l’initiative.

«C’était tellement bien pendant 70 minutes, puis il y a eu cet effondrement psychologique. Le 3-2 nous a tués, parce que Félix [Afena-Gyan] eu un match extraordinaire, qui s’est terminé par un sprint contre [Juan] Cuadrado.

« Je l’enlève et son remplaçant [Eldor Shomurodov] a tout faux.

Pellegrini aurait pu épargner les rougeurs de Roma s’il s’était converti sur place tard dans le match

«Quand nous leur avons permis de revenir pour 3-2, une équipe avec une forte mentalité comme la Juventus, un fort caractère. La peur s’est installée.

« Un complexe psychologique. Ce n’est pas un problème pour moi d’avoir 3-2, c’est un problème pour eux. Pour mon équipe.

« À la fin de la journée, quand tu es dans la merde, tu te remets sur pied et trouve ton personnage. Mais il y a des gens dans ce vestiaire qui sont un peu trop gentils, un peu trop faibles.

« J’ai déjà dit aux joueurs que si le match s’était terminé à la 70e minute, cela aurait été une performance extraordinaire. Malheureusement, cela ne s’est pas arrêté à ce moment-là.

L’ancien attaquant de Chelsea Abraham a marqué dans le match mais s’est quand même retrouvé du côté des perdants

Maintland-Niles a fait ses débuts par Mourinho à l’arrière droit qui a déclaré que davantage de signatures arriveraient alors qu’il continuait de déplorer les performances de son équipe.

«Je n’ai jamais pensé que ma personnalité était suffisante. Je pensais que ça pourrait être un peu plus facile.

«Pendant 70 minutes, nous avons joué un jeu qui est aussi une conséquence du talent que nous avons, mais dans les principaux choix de l’équipe et des joueurs qui y jouent, il y a souvent un manque de personnalité, même dans la gestion des émotions et dans le jeu.

« Je veux travailler ici tous les jours de ces trois années, pas un jour de moins. J’ai besoin de l’aide du club qui correspond vraiment à notre potentiel.

« Maintenant, nous recrutons deux joueurs en prêt pour aider l’équipe, l’un était Maitland-Niles et un autre milieu de terrain qui, je pense, arrivera la semaine prochaine. Un joueur avec plus de physique et de personnalité, apte à avoir des responsabilités.

L’homme d’Arsenal espère que ses matchs pour la Roma à l’avenir seront plus positifs

«Cette chose de jouer dans la zone de confort, de jouer entre six et sept ans est trop facile pour certaines personnalités. Il faut sortir de cette mentalité.

« Après [AC] Milan J’ai dit aux gars que c’est eux qui doivent se rapprocher de moi, ce n’est pas moi qui dois devenir semblable à leur profil psychologique. Je ne veux pas.

