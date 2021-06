Jose Mourinho dit à Cristiano Ronaldo de “laisser-moi en paix” alors que l’ancien duo du Real Madrid devrait se réunir en Serie A la saison prochaine

José Mourinho a lancé un appel à Cristiano Ronaldo avant qu’il ne reparte en Serie A la saison prochaine… pour le laisser en paix !

Le Special One a rejoint talkSPORT Breakfast vendredi matin avant l’Euro 2020 et a parlé de son compatriote portugais et de l’un des plus grands joueurs du jeu.

Mourinho a passé trois ans avec Ronaldo au Real Madrid

Ils ont remporté trois trophées ensemble pendant leur séjour en Espagne

Il a entraîné Ronaldo au Real Madrid entre 2010 et 2013, remportant ensemble la Liga, la Copa del Rey et la Supercoupe d’Espagne.

La paire sera sur des côtés opposés dans la ligue italienne la saison prochaine avec Mourinho prenant le relais à Rome et Ronaldo jouant toujours – et marquant – à la Juventus.

Interrogé sur Ronaldo sur talkSPORT, Mourinho a plaisanté: “Il devrait quitter l’Italie maintenant et me laisser en paix.!

Ronaldo a 36 ans mais produit toujours des chiffres scandaleux et cohérents à la Juventus.

En seulement trois saisons, il a déjà franchi la barre des 100 buts pour le club.

Mourinho a déclaré : « Tout le monde dit, et je dis la même chose, il n’a plus 25 ans. Il a 36 ans. Il ne marque pas 50 buts, mais combien en a-t-il marqué ? 35.

“Le record est incroyable, les chiffres parlent d’eux-mêmes.”

Ronaldo a été le meilleur buteur de Serie A la saison dernière avec 29 buts

La superstar portugaise est cinq fois Ballon d’Or, a remporté des dizaines de trophées et battu de nombreux records.

Mais son appétit pour plus continue. Lorsqu’on lui a demandé ce qui le motive, Mourinho a déclaré: “Je pense aux records. C’est une légende, l’un des grands noms qui reste à jamais dans l’histoire du football, mais le gars se motive avec des chiffres et de nouvelles choses.

«Il veut gagner le ballon d’or X fois, le soulier d’or X fois, il veut obtenir le record de l’Iran (joueur) de buts pour une équipe internationale, il veut non seulement jouer cet Euro mais la Coupe du monde. “

Le débat Ronaldo vs Messi fait rage depuis plus d’une décennie maintenant, et nous ne serons jamais proches d’une réponse définitive.

Ronaldo et Messi sont les deux plus grands joueurs de leur génération

Lorsqu’on lui a demandé si Ronaldo deviendrait furieux quand les gens diraient que Messi est meilleur, Mourinho a répondu : “Je ne pense pas.

«Je pense que les critiques le motivent. Je pense qu’il pense que “si les gens me critiquent, c’est à cause de qui je suis, j’ai fait ce que j’ai fait”.

«Il obtient toujours cette motivation supplémentaire. En tant qu’adversaire, vous devez vous taire et ne pas dire un mauvais mot à son sujet car ce sera toujours une motivation pour lui.

« Mentalement, il est très fort. »

