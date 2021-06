Jose Mourinho dit que Harry Kane sera ” toujours mon garçon ” mais admet que l’Angleterre et l’attaquant de Tottenham sont ” mal à l’aise ” aux côtés d’un autre avant-centre

L’ancien manager de Tottenham, Jose Mourinho, pense que d’autres joueurs anglais devront s’intensifier et marquer des buts pour alléger le fardeau de “son garçon” Harry Kane.

Lors de leurs deux derniers matches amicaux avant l’Euro 2020, les Three Lions ont remporté deux victoires 1-0, Kane n’ayant joué que 61 minutes alors que Gareth Southgate gérait son temps sur le terrain.

.

Kane sera capitaine de l’Angleterre à l’Euro 2020 et a la pression supplémentaire d’être le point focal de l’attaque

Mourinho a entraîné Kane à Tottenham pendant 18 mois, avec l’attaquant en pleine forme au cours de cette période.

En Premier League, il a remporté le Golden Boot et le Playmaker Award la saison dernière après avoir marqué 23 buts et en avoir créé 14 pour ses coéquipiers, comme Heung-Min Son.

Après une saison comme celle-là, en plus d’avoir remporté le Soulier d’or à la Coupe du monde 2018, les attentes sont grandes pour Kane, qui devrait être le meilleur buteur.

Et Mourinho, qui a rejoint talkSPORT pour l’Euro 2020 et était sur Breakfast aux côtés d’Alan Brazil et Ray Parlour pendant une heure vendredi, a donné son avis sur la situation dans laquelle se trouve sa star.

.

Kane peut-il être à la hauteur des attentes élevées alors que beaucoup conseillent à l’Angleterre d’aller loin à l’Euro 2020 ?

Il a déclaré au talkSPORT Breakfast: «Il paie le prix de son succès et il paie le prix de ses numéros. Les gens s’attendent à ce qu’il marque des buts tout le temps, et c’est ce qu’il fait.

Le Brésil hôte s’est demandé si le fait d’avoir un autre attaquant aux côtés de la star des Spurs pourrait lui soulager la pression lors du tournoi, mais Mourinho pense que cela ne conviendrait pas au joueur.

“Je ne pense pas qu’il soit très à l’aise avec ça”, a-t-il répondu. « Je pense qu’il n’y est même pas habitué.

“Ce que je pense est nécessaire, c’est ce que nous avons essayé à Tottenham, c’est qu’il tombe tellement et se place entre les lignes et qu’il est un joueur tellement technique qu’il peut aider et lier le jeu.

« Si vous faites cela et que vous n’avez pas de joueur qui recherche la profondeur, vous trouvez quelqu’un qui déplace le ballon mais qui n’est pas dangereux. Donc je crois qu’ils en ont besoin.

.

Avec Tottenham, Kane s’est parfaitement combiné avec Son, mais quelqu’un peut-il se mettre à la place des Sud-Coréens pour les Trois Lions ?

«À la fin, il laisserait naturellement tomber et quitterait sa zone, viendrait plus profondément et récupérerait le ballon. Excellente vision, passes et changement de direction et explorez l’arrière latéral opposé.

« Il a tout ça. Vous ne pouvez pas dire que lui seul peut marquer des buts. D’autres gars doivent aussi avoir cette responsabilité.

Kane aurait toujours été proche de Mourinho avant son limogeage en avril.

Lorsque Parlour a demandé au Portugais s’il avait parlé à son ancien responsable, il a révélé qu’il lui avait déjà envoyé un message mais qu’il lui permettait maintenant de se mettre au travail.

Il a révélé : « J’ai fait hier [text him]. Il est maintenant temps de [stand back].

«Je sais comment sont les joueurs et maintenant il est temps de fermer la porte et de les laisser dans leur chambre avec leur famille et leurs amis proches.

« De mon côté, quand un joueur est mon garçon, il est toujours mon garçon même lorsque nous ne travaillons pas ensemble. »

