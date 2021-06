Jose Mourinho dit que Jack Grealish ” ne se cache pas ” et devrait jouer le numéro dix pour l’Angleterre ce soir avec Jude Bellingham au milieu de terrain alors qu’il soutient Harry Kane après un début difficile à l’Euro 2020

in

Jose Mourinho commencerait Jack Grealish dans un rôle numéro dix derrière Harry Kane ce soir – et amènerait Jude Bellingham dans le onze d’Angleterre.

Les Three Lions ont été largement critiqués à la suite d’une performance décevante contre l’Écosse vendredi dernier, où l’armée tartan a sans doute eu la meilleure des chances dans l’impasse du Groupe D à Wembley.

GETTY

Grealish est entré en jeu à la 63e minute du choc contre l’Écosse, mais Mourinho l’a maintenant soutenu pour commencer contre les Tchèques

GETTY

Bellingham, 17 ans, fait également pression pour sa première titularisation à l’Euro

Le match nul et vierge a été suffisant pour que l’Angleterre se qualifie pour les huitièmes de finale, après avoir remporté son match d’ouverture contre la Croatie.

Mourinho, s’exprimant mardi dans le cadre de l’émission Breakfast de talkSPORT, estime que l’Angleterre devrait désormais ” opter pour la jugulaire ” contre la République tchèque avec la qualification obtenue.

Et, avec Mason Mount ayant un doute qu’il s’auto-isole par mesure de précaution après être entré en contact étroit avec l’Écossais Billy Gilmour, il pense qu’il est temps pour Gareth Southgate de libérer Grealish aux côtés de la sensation du Borussia Dortmund Bellingham au milieu de terrain.

« Avant le premier match [against Croatia] Je disais Grealish, Bellingham mais j’étais totalement d’accord quand Gareth ne les a pas choisis parce que c’est le premier match, beaucoup de pression et la façon dont la Croatie joue », a commencé Mourinho.

“Mais je crois que dans cette nature de match, il vaut mieux avoir Bellingham que Rice et Phillips en même temps. Les deux jouent bien, mais l’Angleterre a maintenant besoin de quelque chose de différent.

Mourinho était en direct sur le petit déjeuner sportif mardi matin

«Quand une équipe manque de confiance, joue avec peur et prudence, vous devez jouer celle qui ne se cache pas et celle qui ne se cache pas est Grealish. Il peut faire ses erreurs, il peut perdre le ballon mais il ne se cache pas.

« Il veut le ballon. Je ne sais pas s’il dit vocalement « donne-moi la balle », mais s’il ne le fait pas, il le fait par le langage corporel. Contre l’Ecosse, dans les dix dernières minutes, il a obtenu deux ou trois coups francs, il a fait monter l’équipe, il a essayé, il s’est fait botter, il a créé de la stabilité.

«Je crois en ce moment que l’Angleterre a besoin de quelque chose comme ça. Si Mount est sorti, c’est facile, vous jouez Grealish en tant que numéro dix. Donnez-lui la liberté d’aller sur les côtés, surtout à gauche, mais donnez-lui aussi la liberté d’aller à côté d’Harry.

«Je jouerais Grealish derrière Harry et Bellingham au milieu de terrain. C’est une décision difficile car il n’est pas facile pour nous, les entraîneurs, de laisser de côté les joueurs qui vous plaisent, mais entre Rice et Phillips, celui qui doit rester en dehors est probablement Phillips. Donc Rice, Bellingham et Grealish.

« Kane doit jouer dans sa position normale et des deux côtés de Sterling ou de Rashford, sinon les deux. L’Angleterre doit effrayer un peu et ne pas laisser les lignes de position défensives se sentir très à l’aise, car tout se passe dans leur visage et rien ne se passe derrière leurs épaules.

Il y a eu des appels pour que l’Angleterre laisse de côté Harry Kane après avoir eu du mal à se démarquer contre la Croatie et l’Écosse, bien que Southgate ait déclaré qu’il commencerait.

Mourinho a défendu l’attaquant – qu’il a dirigé à Tottenham la saison dernière – car il a déclaré que Kane jouait dans un système différent de celui auquel il était habitué et avait besoin de plus de créativité et de soutien autour de lui.

.

Kane a à peine reniflé lors des deux premiers matchs de l’Angleterre, mais Mourinho est entièrement derrière l’attaquant

“La meilleure chose pour un joueur, c’est quand il a la chance de jouer dans une équipe nationale avec des routines et une dynamique très, très similaires à celles d’un joueur dans un club”, a déclaré Mourinho lorsqu’on lui a posé des questions sur les difficultés de Kane.

« Par exemple pour un défenseur, s’il joue avec trois à l’arrière, le mieux est d’aller en équipe nationale et d’être exactement le même.

“Dans ce cas, la façon dont l’Angleterre essaie de jouer, il n’y a pas de transfert de dynamique du club à l’équipe nationale.

“La façon dont Harry joue n’est pas similaire à ce qu’il fait à Tottenham.

« Foden ouvert à droite, c’est un peu la même chose. Mason Mount est maintenant beaucoup plus un huit qu’un dix. Les joueurs n’ont pas cette situation que d’accord, c’est facile pour moi car on change de maillot et on a la même dynamique.

« Dans le cas de Harry, l’équipe ne l’atteint pas. Quand il tombe, ils doivent le trouver, quand il tombe, ils ont besoin que les joueurs fassent des mouvements derrière ses épaules, ils doivent attaquer la dernière ligne.

.

Foden était l’un des meilleurs joueurs de Premier League la saison dernière, mais n’a pas encore eu un impact énorme pour l’Angleterre à l’Euro.

Mourinho a également déclaré que Phil Foden de Man City devrait être omis pour le choc contre la République tchèque, mais pas parce qu’il “n’est pas content” du jeune milieu de terrain.

“Pas pour ce match, je ne pense pas”, a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé si la star de City devait conserver sa place.

“Quand vous avez ce genre d’équipes, il ne peut y avoir de drame, pas pour les joueurs, les fans, les médias. Lorsque les équipes sont très bonnes, c’est une situation normale.

“Laisser Foden ou Phillips de côté ne veut pas dire que je ne suis pas content d’eux, pas du tout. C’est une grosse équipe avec 26 joueurs, beaucoup de joueurs et tout le monde est prêt à jouer.

“Lors du prochain match, si vous jouez contre le Portugal, la France ou l’Allemagne, vous aurez peut-être une approche différente.”

Réfléchissant à la performance de l’Angleterre contre l’Écosse, Mourinho a déclaré que Reece James et Luke Shaw avaient “peur” de s’exprimer de manière offensive de peur de commettre une erreur.

Il a également demandé si deux milieux de terrain défensifs étaient nécessaires pour l’Angleterre pour l’ensemble du match.

Mais il est confiant quant aux chances de l’Angleterre contre les Tchèques, s’attendant à ce qu’ils remportent la formation choisie par Southgate.

“Ils ont la qualité, ils doivent trouver la confiance”, a-t-il déclaré.

«Il s’agit d’être intrépide, d’être plus confiant et d’opter pour la jugulaire. Ils n’ont aucune raison de ne pas le faire car ils sont qualifiés.

«Maintenant, il s’agit de finir premier ou deuxième. Je suis totalement convaincu que l’Angleterre gagnera bien cet après-midi.