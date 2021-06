Jose Mourinho dit que Karim Benzema était un “mauvais garçon” au Real Madrid mais qu’il “aime” l’attaquant et est ravi qu’il soit de retour pour former une attaque sensationnelle en France avec Kylian Mbappe et Antoine Griezmann

Jose Mourinho a fait part à talkSPORT de sa joie de voir Karim Benzema passer du “mauvais garçon” du Real Madrid à la légende et revenir dans l’équipe de France.

Benzema a rejoint Madrid en 2009 en provenance de Lyon alors qu’il n’avait que 19 ans, en même temps que les superstars Kaka et Cristiano Ronaldo.

Benzema a rejoint le Real Madrid la même année que Ronaldo et Kaka

Les réalisations de l’attaquant français au club espagnol sont peut-être un peu passées inaperçues à cause de ce que Ronaldo a fait.

Ses 279 buts leur ont permis de remporter quatre Ligues des Champions, trois La Ligas et deux Copas del Rey.

Mourinho a rejoint talkSPORT Breakfast vendredi matin et a abordé un large éventail de sujets, notamment l’Euro 2020, l’Angleterre, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku et Benzema.

Benzema a joué 559 matchs pour Madrid, marquant 279 fois

Il a déclaré à propos de son temps à gérer l’attaquant français : « Benzema à Madrid était un mauvais garçon.

« C’était un gamin arrivé la saison précédente en provenance de Lyon. Il avait 19 ans quand il est allé à Madrid et c’était trop pour lui à l’époque.

« Progressivement, c’était un joueur incroyable. On parle d’Harry (Kane) par exemple et on se tourne vers Karim et plein de qualités similaires.

« C’est le genre d’attaquant qui, s’il ne marque pas beaucoup de buts, joue quand même très bien pour l’équipe. Karim est un joueur fantastique.

Benzema a remporté 18 trophées au Real Madrid

Lorsqu’il a insisté davantage sur ce qu’il entendait par être un “mauvais garçon”, Mourinho a ajouté: “Quand je dis mauvais garçon, je dis qu’il était un jeune homme, pas marié, pas avec des enfants et la vie de famille. Il est très stable et mature.

“Il pense au football et pense à gagner et pense à être une légende avec ce club, ce qu’il est déjà.

« Il sera probablement le prochain capitaine lorsque Ramos partira. Karim devient une icône du Real Madrid. Ce qu’il a fait quand Cristiano Ronaldo est parti, tout le monde pensait maintenant qu’il avait un gros problème.

“Il n’y avait pas de gros problème parce que Karim était là et prenait le contrôle de cette puissance offensive pour Los Blancos.

“Je l’aime et il le sait et j’espère pouvoir lui donner quelque chose pendant ce temps que nous avons passé ensemble. Trois ans. Je suis presque sûr que je lui ai donné quelque chose.

Benzema a fait 83 apparitions pour la France, marquant 27 buts

Benzema a été ramené d’exil international cette année, n’ayant pas joué de match pour son pays depuis 2015.

Il a raté l’Euro 2016 et a dû regarder de côté alors qu’ils remportaient la Coupe du monde 2018.

Mourinho a admis qu’il était heureux de voir l’attaquant représenter son pays.

Il a déclaré : « Si ça marche en France, c’est d’avoir peur car imaginez Karim tomber, se mettre entre les lignes, la qualité de sa passe et la finition.

“Puis avec Griezmann et Mbappe venant des côtés. Oh wow!

Les trois premiers français de Griezmann, Mbappe et Benzema semblent mortels pour l’Euro 2020

«Physiquement, il est formidable maintenant. Il prend soin de son corps. Il est plus fort qu’il ne l’était il y a dix ans.

« Ses pieds sont rapides. Il est formidable. Je suis tellement content après cette période où il n’a pas joué pour l’équipe nationale comme on le sait.

“Je suis tellement heureux qu’il revienne parce que c’est un joueur incroyable.”

