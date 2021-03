Jose Mourinho a riposté à Glenn Hoddle après avoir qualifié les Spurs de « diaboliques » après leur sortie désastreuse de la Ligue Europa aux mains du Dinamo Zagreb.

La semaine des Spurs a commencé par une défaite dans le derby du nord de Londres contre Arsenal et cela s’est aggravé alors qu’un triplé sensationnel de Mislav Orsic, terminé au tout début de la deuxième période de prolongation, a donné à l’équipe croate une victoire totale de 3-2. sur le club de Premier League.

Mourinho a déclaré qu’il n’avait pas besoin des conseils de Glenn Hoddle après la défaite des Spurs

Le seul espoir des Spurs de mettre fin à leur attente de 13 ans pour un trophée réside dans la Coupe Carabao, où ils affronteront Manchester City en finale en avril.

Et l’ancien manager des Spurs Hoddle a déchiré les Lilywhites après le match, en disant: «Ce fut une performance désastreuse, un résultat désastreux pour le club. Les éperons étaient diaboliques. Mentalement, ils se sont trompés tout au long du jeu. »

Les commentaires de Hoddle ont été adressés à Mourinho lors de son entretien d’après-match et les Portugais ont déclaré que cela ne faisait pas de mal d’entendre ce que l’expert avait à dire.

. Mourinho sera sous pression après la défaite de Tottenham en Europe

« Non. M. Hoddle, bien sûr, est une légende au club et chaque mot qu’il dit, parfois négatif, parfois positif, doit être respecté », a-t-il déclaré à BT Sport.

«Mais je n’ai pas besoin des paroles de M. Hoddle pour me sentir blessé et, comme je l’ai dit, plus que triste. Triste ne suffit pas.

«Je respecte totalement tout ce que quelqu’un connecté ou non avec le club dit de nous ce soir.

«Je pense que nous devons accepter. Le problème sera si certains acceptent de manière positive dans un sens de se sentir blessé et honteux avec les critiques.

«Une autre histoire est que si vous ne le sentez pas, si vous ne vous en souciez pas, si vous ne lisez pas, et c’est un problème beaucoup plus profond.

« Mais je le répète, je n’ai pas besoin de critiques externes parce que je me sens profondément blessé par ce qui s’est passé avec mon équipe. »