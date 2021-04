Jose Mourinho doit cesser de blâmer les joueurs et admettre ses propres erreurs ou risquer d’être limogé alors que la chasse à la Ligue des champions de Tottenham prend un autre coup

On a l’impression que les fans de Tottenham ont entendu toutes les excuses sous le soleil cette saison de Premier League.

Alors que la saison des Spurs s’est lentement déroulée sous Jose Mourinho, il a tenu à souligner qui est à blâmer – et ce n’est jamais lui-même.

Mourinho n’a rien retenu dans son évaluation de ses joueurs de Tottenham

C’est un contraste marqué avec un autre manager de Premier League en difficulté.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a pris la chaleur pour l’approche terrible de son équipe contre Liverpool, qui s’est soldée par une défaite 3-0 aux Emirats. Les Gunners ont à peine posé un gant sur leurs adversaires.

Mourinho, quant à lui, après avoir vu ses prétendus quatre meilleurs prétendants concéder dans les 15 dernières minutes d’un match de Premier League pour la huitième fois cette saison alors qu’ils avaient une avance, vient de laisser tomber ses joueurs.

«Même entraîneur, joueurs différents», a été sa réponse quand on lui a demandé pourquoi son précédent bon bilan pour la défense des leads s’effondrait.

Willock frappe pour Newcastle, laissant les stars des Spurs horrifiées

Ce n’est pas sa faute, évidemment. L’homme qui entraîne les joueurs, les choisit et décide de la manière dont ils se défendront.

Des erreurs se produisent, bien sûr. Il y avait un élément de malchance dans les dernières secondes avant le dernier niveleur de Joe Willock.

Mais quand même, plutôt que de concéder que jouer à Davinson Sanchez dans un match où la capacité aérienne était nécessaire était peut-être une erreur, il a choisi de faire un panoramique de son équipe.

Mourinho était un homme des détails. Maintenant, ils lui échappent.

Mourinho est sous pression à Tottenham

Sanchez se défend bien en tête-à-tête avec le ballon au sol, mais une fois qu’il se bat avec un avant-centre, il a tendance à flatter et à paniquer.

Mourinho, cependant, a décidé de ne pas jouer Eric Dier, quelqu’un qui était probablement mieux équipé pour le match. C’est le Portugais en faute, pas ses accusations dans cette situation.

Qu’il ait été si prompt à rejeter la faute sur ses joueurs, rien de nouveau non plus.

À un moment ou à un autre, la plupart des joueurs ont vu leur performance remise en question.

«Nous avons été paresseux dans notre pressing», a-t-il déclaré après leur défaite face à Everton. «C’est une conséquence d’une mauvaise forme physique, d’une mauvaise pré-saison. Certains joueurs n’avaient même pas de pré-saison. Certains joueurs avaient un mauvais état d’esprit. »

Au lieu de cela, il aurait peut-être dû regarder ses propres lacunes ce jour-là, qui l’ont vu remplacer Dele Alli à la mi-temps et le remplacer par le techniquement inférieur Moussa Sissoko.

Alli a été assis sur le banc pendant la majeure partie de la saison 2020/21

Après le match nul 3-3 avec West Ham, il a offert un message suggérant que les joueurs pourraient faire paraître un manager bon ou mauvais, plutôt que de répondre pourquoi son équipe avait été si incapable d’acquérir la possession dans les derniers stades après avoir modifié la forme de son équipe.

Après un match nul tardif à Crystal Palace, ce sont à nouveau les joueurs qui n’ont pas pu suivre ses plans.

Il a déclaré: «Je dois admettre que nos joueurs ne pouvaient pas faire ce que je leur ai demandé de faire parce qu’à la mi-temps, ce que je leur ai demandé de faire était exactement le contraire de ce que nous avons fait pendant cette période.

La meilleure saison complète de Kane pourrait être gâchée sous son manager actuel

Mourinho a également changé de tactique aux points avec ses plaintes.

Après un match nul 1-1 avec les Wolves, il louait son unité défensive et décevait que son équipe ne tue pas les matchs avec des buts.

«Même très bien défendre, ce que nous faisons en équipe, cela ne suffit pas», a-t-il insisté. « Mais mon sentiment serait exactement le même, marquant dès la première minute, nous avions 89 minutes pour marquer plus de buts et nous ne l’avons pas fait. »

Mais quand il a été accusé d’être trop défensif, il fait l’éloge de sa ligne avant.

« Si les statistiques qui m’ont été données sont correctes – 100 buts marqués cette saison, ce qui pour une équipe très défensive, une équipe très négative, n’est pas mal », a-t-il déclaré après la victoire 4-1 contre Crystal Palace.

À peine une semaine plus tard, ses étoiles ont été jetées sous le bus pour leur démonstration défensive lors d’une défaite dans le derby du nord de Londres contre Arsenal.

Il a fâché contre «les gens se cachant, ne se montrant pas, sans intensité, sans dépassement et en mouvement», Tanguy Ndombele et Gareth Bale apparemment la cible de sa colère étant donné leurs substitutions.

Un fan passionné des Spurs veut que Jose Mourinho sorte et dit qu’il a dit à sa fille de commencer à soutenir n’importe quelle autre équipe … même Arsenal!

Cependant, il arrive un moment où Mourinho ne peut plus se renvoyer la balle. Il a passé 16 mois à Tottenham et trois fenêtres de transfert pour bien faire les choses.

S’il est vraiment l’entraîneur qu’il croit être, pourquoi ne peut-il pas obtenir plus de ses défenseurs? Pourquoi son camp a-t-il du mal à changer de rythme lorsqu’il est mis sur le pied arrière?

Dans le documentaire All or Nothing de Tottenham sur Amazon, Mourinho a déclaré à Harry Kane qu’ils avaient de meilleurs joueurs que Manchester United.

Maintenant, ce sont les joueurs qui sont le problème pour les Portugais.

Les joueurs de Tottenham ont semblé incroyablement abattus après quelques matchs cette saison

Les joueurs qu’il arbore continuellement peuvent difficilement être satisfaits de leur situation en ce moment et il doit être difficile pour eux de puiser de la force et de jouer à 100 pour cent quand ils savent qu’une glissade entraînera la colère.

Les fans semblent fatigués des excuses, des déclamations et des délires aussi, et on se demande à quel point l’atmosphère sera agréable à leur retour dans leur stade.

Les performances que nous avons vues cette année auraient mérité les moqueries de Mourinho, il est peut-être chanceux que les supporters n’aient pas été présents.

Plutôt que de rejeter continuellement le blâme sur ses étoiles, peut-être qu’il devrait examiner plus en profondeur si ce sont ses propres échecs qui signifient qu’ils sont incapables – ou peut-être peu disposés – à atteindre ses normes élevées.

Et peut-être qu’il pourrait, de temps en temps, admettre que ses propres erreurs ont causé leur chute.

Nous faisons tous des erreurs, parfois il vaut mieux les admettre et les corriger. Mourinho pourrait beaucoup apprendre du patron d’Arsenal, Arteta, sur ce front.