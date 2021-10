Conor McGregor et Jose Mourinho ont partagé un whisky ensemble alors que les deux légendes étaient photographiées ensemble en Italie.

Mourinho a posté quelques photos sur son compte Instagram après avoir rencontré l’icône de l’UFC à Rome.

Instagram – @josemourinho

Mourinho et McGregor ont partagé un whisky ensemble à Rome

McGregor a été présenté avec une chemise Roma par Mourinho

McGregor a reçu un maillot de la Roma, où Mourinho gère actuellement.

La superstar du MMA est un grand fan de Manchester United, un club où le Special One a géré de 2016 à 2018.

L’homme de 58 ans a écrit sur Instagram : « Oui c’est lui !

« Oui, le grand @thenotoriousmma est à Rome et oui ce fut un réel plaisir de le rencontrer, de partager quelques histoires et de lui offrir la plus belle chemise de la ville @officialasroma.

« Il a fait un miracle, il est impossible de dire non à Conor, j’ai dû essayer @properwhiskey. »

McGregor a également posté : « Respect à cet homme. Légende. »

Mourinho a dit qu’il était impossible de dire non à McGregor

McGregor est en Italie alors que son fils est baptisé au Vatican et a tenu les médias sociaux au courant de ses mouvements.

La star de l’UFC a même posé avec les clés du Vatican dans une photo qu’il a publiée en ligne.

Le joueur de 33 ans poursuit sa rééducation après avoir subi une horrible fracture de la jambe lors de son dernier combat.

Sa jambe s’est cassée quelques secondes avant la fin du premier tour contre Dustin Poirier en juillet et n’a pas pu continuer.

Le combattant irlandais a été opéré à l’américaine et y poursuit sa rééducation.

