Jose Mourinho encouragera l’Écosse contre la Croatie ce soir alors qu’il soutient l’équipe de Steve Clarke pour entrer dans l’histoire

Jose Mourinho «aime» l’Écosse et les fera rugir ce soir – avec un œil sur l’Angleterre – alors qu’ils tentent de marquer l’histoire de l’Euro 2020.

Les Écossais se qualifieront pour les huitièmes de finale d’un tournoi majeur pour la première fois de leur histoire s’ils battent la Croatie à Hampden Park.

Le patron de l’Écosse, Steve Clarke, est un ami proche de Jose, ayant été son assistant à Chelsea

Et l’ancien patron de Chelsea, Manchester United et Tottenham soutiendra le pays qu’il adore ce soir, grâce à sa connexion avec Clarke, Scott McTominay et d’autres.

“J’aime le pays et j’aime leur mentalité”, a déclaré Mourinho au talkSPORT Breakfast.

« Je pense que chacun de mes amis en Écosse sait que je suis avec eux. Une partie de cela, Steve [Clarke] est un ami et je connais la responsabilité qu’un manager d’équipe nationale ressent dans ces moments-là.

“McTominay est l’un de ces garçons qui reste toujours avec moi parce qu’ils commencent avec toi et ensuite tu as ce sentiment spécial.

« Donc, j’aimerais voir l’Écosse entrer dans l’histoire et la traverser. Je crois que ce qu’ils ont apporté à un Wembley les aidera. La mentalité, cette émotion, cette empathie les aideront.

“Je pense que ça va être un gros match et pour être honnête, c’est celui que je vais regarder en direct avec un œil sur l’Angleterre et un autre de l’autre côté.

“L’Angleterre, je crois, je dois regarder à cause du travail que je vais faire avec talkSPORT mais, pour être honnête, je suis beaucoup plus à l’aise avec l’Angleterre qui remporte le match et termine en tête du groupe. Je n’ai pas beaucoup de doutes là-dessus.

« L’Écosse contre la Croatie – wow. C’est un gros match.

Gilmour est hors jeu avec la Croatie en raison d’un test COVID-19 positif

Mourinho admet que c’est un “coup dur” pour l’Ecosse de perdre Billy Gilmour pour son décideur du Groupe D après son match d’homme du match contre l’Angleterre, et pense qu’ils ont besoin de deux Scott McTominay à leurs côtés.

Mais Mourinho pense qu’ils peuvent toujours battre leurs adversaires grâce à leur esprit d’équipe, peu importe qui remplace Gilmour au milieu de terrain.

“Le gamin Gilmour qui ne joue pas est un coup énorme, énorme, énorme parce qu’il était responsable de la qualité de leur possession et de la qualité de leur construction”, a-t-il déclaré.

“C’était clair avec lui dans le deuxième match, c’était totalement différent du premier donc je pense que c’est un coup dur pour l’Ecosse.”

Lorsqu’on lui a demandé où le milieu de terrain de Man United McTominay devrait jouer après le coup de Gilmour, il a répondu: “C’est le problème avec certains pays que d’autres n’ont pas, mais l’Écosse l’a.

«Deux Scott McTominay seraient bien. Un pour jouer le défenseur central, un pour jouer au milieu de terrain.

La meilleure position de McTominay est au milieu de terrain, mais il est également capable de jouer en tant que défenseur

“Je pense que lorsqu’il joue au poste de défenseur central, il donne la possibilité de [Grant] Hanley pour jouer au centre et Hanley là-bas est beaucoup plus à l’aise car il n’est pas super rapide pour gérer les espaces du côté droit où il a joué le premier match.

«Je pense que Scott donne de la vitesse, donne de l’équilibre, donne une sortie sous pression. Il peut jouer, il peut s’intégrer au milieu de terrain par derrière, donc je pense que cette option fonctionne si bien à Wembley.

«Au milieu de terrain, il n’y a qu’un seul Gilmour dans cette équipe. Il n’y en a pas d’autre. J’imagine probablement que Scott joue là-bas, mais s’il joue au centre, vous pouvez amener Armstrong au milieu de terrain.

«Ce n’est pas un numéro six mais vous pouvez laisser tomber McGinn pour être plus en position. Je ne sais pas. Steve sait mieux que moi.

McGinn pourrait jouer un rôle plus important pour aider à remplacer Gilmour

«Je crois que leur mentalité et leur émotion feront la moitié du travail, qui consiste à essayer de battre une très bonne équipe. Ne vous méprenez pas, [Croatia] ne jouent pas extraordinairement mais c’est une bonne équipe pleine d’expérience avec un milieu de terrain très solide.

« Quand vous voyez ce que l’Angleterre a fait contre eux. Ils ont très bien fait en ayant Phillips et Rice tous les deux au milieu de terrain essayant d’être très forts et très compacts.

« L’Écosse peut le faire avec le genre de milieu de terrain qu’elle a. Ils peuvent essayer de dominer ou du moins ne pas laisser Modric, Kovacic, Brozovic se sentir suffisamment à l’aise pour prendre le jeu en main.