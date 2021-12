Jose Mourinho entièrement soutenu à Rome

Malgré une forme inconstante et une baisse récente du classement de la Serie A, Jose Mourinho reste en sécurité à Rome. Cela vient de Fabrizio Romano, qui mentionne que Mourinho maintient le soutien total des propriétaires et du conseil d’administration. Le contrat de Mourinho dure encore un certain temps, expirant en juin 2024.

José Mourinho en règle avec la Roma

Stable, mais travail à faire

Roma occupe actuellement la septième place du classement de Serie A. Ils ont 25 points après 16 matches, et cela comprend huit victoires, un match nul et sept défaites. Ce n’est pas le début idéal pour Mourinho, mais le club est toujours dans le vif du sujet. Ils sont à neuf points d’une place en Ligue des champions. Ce n’est pas une montagne facile à gravir, mais pas impossible avec 22 matchs restants.

I Giallorossi a également perdu contre les meilleures équipes, dont l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus. Bien sûr, les fidèles de la Roma espèrent faire mieux dans les grands matches comme ceux-là, mais Mourinho est intervenu avec beaucoup de travail à faire.

L’équipe possède également une équipe de joueurs talentueux. Les jeunes joueurs comme Tammy Abraham, Nicolo Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Matias Vina et d’autres sont importants. Les vétérans, tels que Henrikh Mkhitaryan, Chris Smalling et Rui Patricio, sont toujours des mentors très jouables et solides. Il y a beaucoup à attendre avec cette récolte de joueurs, et Romano a également mentionné que des renforts seront ajoutés en janvier.

Un objectif réaliste pour la Roma cette saison sera un classement parmi les six premiers, une qualification pour la Ligue Europa et une croissance pour deux blocs de construction cruciaux à Abraham et Zaniolo.

Pour l’avenir, rien ne sera facile pour les Roms. Trois de leurs cinq prochains matches nationaux opposeront l’Atalanta, Milan et la Juventus. Ce sera une étape cruciale pour Mourinho pour prouver sa valeur.

