José Mourinho est fier d’avoir rejeté l’AC Milan après la défaite de la Roma à San Siro

01/07/2022 à 19:47 CET

Artur Lopez

Nouveau revers pour la Roma, qui compte huit en vingt journées de Calcio, et nouvelles plaintes de José Mourinho concernant la performance arbitrale. L’entraîneur portugais était insatisfait du niveau technique de son équipe, de la même manière qu’il n’aimait pas les décisions des arbitres. L’AC Milan a battu l’équipe romaine 3 à 1 et la persécution du leader, continue l’Inter.

Lors d’une conférence de presse, l’entraîneur portugais a de nouveau fait un show et critiqué la performance de ses joueurs, de l’équipe arbitrale et des supporters milanais. Pertes défensives et concessions ont une nouvelle fois pesé sur la Roma : « Je n’aimais pas mon équipe, nous étions toujours dans le match, même à 2-0, mais avec un faible niveau technique. On a perdu des balles dans des situations de grande facilité: le deuxième but en est un exemple clair ainsi que le dernier penalty. Il y a un manque de qualité technique qui ne nous a pas permis de construire aujourd’hui. »

Mourinho a également évoqué les huées des supporters de San Siro et a lancé une fléchette sur les supporters milanais : « Il y a quelques années, le conseil d’administration de Milan me voulait comme nouvel entraîneur. Je suis très content de ne pas avoir accepté l’offre vu la réaction du public. »

Les plaintes contre l’arbitrage, une constante pour Mourinho

Enfin, le Portugais n’a pas raté son rendez-vous avec la performance arbitrale, et a pointé, une fois de plus, vers les décisions de l’arbitre : « Je n’ai jamais vu d’image qui me dit que c’est un penalty. Vous ne voyez pas pur ou clair contact, ce n’est pas Une situation claire Il a donné le dernier penalty, mais c’était la même situation que celle de Zaniolo et Ibáñez. Pourquoi n’a-t-il pas donné ça aussi ? Nous voulons l’uniformité. Je n’ai pas aimé la gestion de l’arbitrage. » Zlatan a raté une pénalité maximale dans la remise, ce qui aurait signifié 4 à 1 en faveur des « rossoneri ».

Les Roms souffrent excessivement lorsqu’ils affrontent des rivaux directs du haut du tableau. A l’exception d’Atalanta, l’équipe dirigée par Mourinho ils n’ont réussi à battre aucun des cinq premiers de la Serie A : Inter, Milan, Napoli et Juventus. L’équipe Giallorossi occupe la septième place du classement avec 32 points.