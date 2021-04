Jose Mourinho est un vainqueur en série qui a obtenu le statut d’icône il y a longtemps … il est le plus grand entraîneur de Chelsea, a travaillé avec Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic et a remporté plusieurs titres européens et de championnat dans différents pays

Croyez-le ou non, il y en a encore qui doutent des capacités spéciales de Jose Mourinho.

Le ‘Special One’ a tant fait dans une carrière de gestionnaire qui a duré plus de 20 ans, réalisant ce que beaucoup ne peuvent que rêver de faire.

Mourinho est un grand de tous les temps et là où il va, le succès suit généralement

Son dernier travail était en tant que manager de Tottenham, mais un nouveau projet passionnant et spécial attend cet été car il a été confirmé qu’il rejoint talkSPORT pour faire partie de notre équipe Euro 2020.

Jose sera avec les auditeurs tout au long de la programmation, de la programmation en direct Euro GameDay de talkSPORT aux machines à sous régulières de Breakfast, qui comprendra un aperçu d’avant-match et un téléphone exclusif d’après-match pour les auditeurs de talkSPORT.

Et au cas où vous l’auriez oublié, voici un rappel des trophées que la nouvelle signature de talkSPORT a remportés dans une carrière incroyable.

Une récolte spéciale de trophées

Le CV de Mourinho est celui qui rend la plupart des managers verts d’envie

Porto

Primeira Liga x2

Taca de Portugal

Supertaca Candido de Oliveira

Ligue des champions

Coupe UEFA

Chelsea

Premier League x3

Coupe FA

Coupe de la Ligue x3

Bouclier de la communauté

Inter

Série A x2

Coppa Italia

Supercoppa Italiana

Ligue des champions

Real Madrid

La Ligue

Copa del Rey

Supercoupe d’Espagne

Manchester United

Bouclier de la communauté

Coupe de la Ligue

Ligue Europa

Après avoir commencé comme traducteur puis entraîneur avec Sir Bobby Robson au Sporting Lisbonne, Porto et Barcelone, Mourinho a obtenu son premier emploi de manager chez Benfica.

Il s’est vraiment fait un nom à Porto, cependant, en remportant deux titres de champion du Portugal, la Coupe UEFA, puis en terminant avec la gloire de la Ligue des champions en 2004.

Après avoir remis le club au sommet de la chaîne alimentaire européenne 17 ans après leur dernier triomphe européen, il était temps de saupoudrer de poussière magique sur un autre géant endormi.

Chelsea, au ras des milliards du propriétaire Roman Abramovich, a appelé et Mourinho a réinventé les Blues en tant que puissance de la Premier League.

Il a peut-être semblé arrogant lorsqu’il a été présenté aux fans britanniques avec les mots “ Je pense que je suis spécial ”, mais ce n’était pas un spectacle. Mourinho était la vraie affaire. Se souciait-il s’il était populaire? Non, son travail consistait à gagner des trophées et il a certainement livré.

Chelsea a remporté le titre de Premier League lors de ses deux premières saisons à Stamford Bridge et il a également remporté une FA Cup et deux Coupes de la Ligue lors de son premier passage.

GETTY

Il a commencé sa carrière d’entraîneur à Barcelone aux côtés de Sir Bobby Robson, les aidant à remporter la Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA en 1997.

GETTY

Il était aimé de ses joueurs à Chelsea, transformant une équipe comprenant Frank Lampard et John Terry en vainqueurs en série

.

Mourinho a remporté sa deuxième Ligue des champions en guidant l’Inter Milan vers un triplé mémorable en 2009/10

Il avait amené le club au sommet de la table sans avoir remporté de titre de champion depuis 1955, tandis que Mourinho établissait des records de la ligue: la plupart des victoires en une saison, la plupart des victoires à l’extérieur, le plus de points (95) et le moins de buts concédés, avec seulement 15 dépassant Petr Cech.

Le mariage apparemment parfait a pris fin soudainement en 2007, mais il a été arrêté par l’Inter MIlan peu de temps après et cela s’est avéré être un sortilège mémorable de deux ans alors qu’il leur a remporté deux titres de Serie A, y compris le triplé en 2010 qui a abouti à une Ligue des champions mémorable. triomphe – le premier du club depuis 1965. C’était encore une fois Grande Inter et tout cela grâce à Mourinho.

Partant sur une bonne note, le Real Madrid lui a demandé de restaurer la gloire au Bernabeu ensuite. Ils n’avaient pas été champions de la ligue depuis 2008 et rois d’Europe depuis 2002. Bien qu’il n’y ait pas eu de succès en Ligue des champions, le Real a été sacré champion d’Espagne en 2012 en faisant dérailler Barcelone de Pep Guardiola.

Un retour à Chelsea a suivi et la saison 2014/15 a vu les Bleus remporter la Premier League et la Coupe de la Ligue avant de prendre la tête de son rival Manchester United à l’été 2016.

Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic ont été recrutés et lors de sa première saison à Old Trafford, Mourinho a remporté la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa.

Cependant, il y avait le chaos dans les coulisses à Old Trafford et il est parti en décembre 2018.

GETTY

Il a soulevé la Ligue Europa avec Man United avant sa “ plus grande réussite ” en guidant les Red Devils vers une deuxième place en Premier League en 2017/18.

À une époque où Manchester City était si dominant et où il y avait apparemment des comploteurs avec des agendas différents dans son propre club, Mourinho était à juste titre heureux de terminer en tant que finaliste de la Premier League.

Le dernier emploi de Mourinho était chez les Spurs et bien qu’il se soit terminé après seulement 17 mois au milieu des critiques de son style de jeu, il les a menés à la finale de la coupe, bien qu’il n’ait pas eu la chance de sortir à Wembley.

Le résultat aurait pu être différent s’il avait été dans la pirogue.

Jose Mourinho fera partie de l’équipe talkSPORT pour la finale du Championnat Europea cet été