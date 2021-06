Jose Mourinho exige le respect de la masterclass tactique du manager anglais Gareth Southgate contre l’Allemagne après les critiques des fans sur le plan de match à cinq

Jose Mourinho a apporté son soutien à Gareth Southgate après la masterclass tactique du manager anglais contre l’Allemagne à Wembley.

Le vote de confiance de Special One intervient à la suite d’un tollé tout-puissant des fans contre le plan de match «négatif» du patron.

Le rachat contre l’Allemagne a dû être agréable pour Southgate – qui a raté le penalty vital lors de l’Euro 96

Des millions de fans de Three Lions se sont retrouvés à manger leurs propres mots et à lever la main, car la formation que personne ne voulait voir était le moyen idéal pour battre l’équipe de Joachim Low.

L’annonce d’un back-five et de deux milieux de terrain a été accueillie avec des gémissements par les supporters des Three Lions, qui n’ont grandi qu’au cours d’une première mi-temps tiède où les deux équipes – constituées avec la même formation – ont semblé s’annuler.

Avant le match, Mourinho a expliqué à talkSPORT la mise en place de l’équipe avec la même “géométrie” que les Allemands ont montré le respect de l’Angleterre pour leurs anciens rivaux, mais a insisté sur le fait que l’Angleterre avait encore de grandes chances de gagner s’ils remportaient leurs ” duels individuels ” à travers le terrain.

C’est exactement ce qu’ils ont fait.

Ils ont pris leur temps, dénouant soigneusement la détermination de l’Allemagne, avant de marquer avec deux buts tardifs de Raheem Sterling et Harry Kane pour sceller une victoire historique 2-0 – la première de l’Angleterre sur l’Allemagne dans une compétition majeure depuis 1966.

Sterling a inscrit le premier but essentiel pour poursuivre sa séquence de buts à l’Euro

Kane a finalement obtenu son premier but à l’Euro 2020 pour porter le score à 2-0 et déclencher un pandémonium à Wembley

La victoire était une justification pour Southgate. Que ce soit suffisant pour faire taire ses sceptiques une fois pour toutes, c’est à voir… et c’est probablement peu probable.

Mais l’affichage a montré qu’il y avait certainement plus dans cette équipe d’Angleterre que n’importe lequel d’entre nous en dehors du camp ne le savait, car ils ont gagné confortablement même sans Jadon Sancho, Marcus Rashford, Phil Foden et Jude Bellingham, qui sont tous restés sur le banc.

Et le message de Mourinho après le match était clair : il est temps que Southgate ait un peu de respect.

“Je respecterais toujours la décision de Gareth”, a déclaré le Special One à talkSPORT, en soutien au manager.

Mourinho insiste sur le fait qu’il est temps de donner à Southgate le respect qu’il mérite après avoir mené l’Angleterre à une célèbre victoire contre l’Allemagne

“L’Angleterre a eu trois feuilles blanches en jouant avec un dos quatre et ensuite vous jouez contre cette équipe d’Allemagne et je me sentais profondément, j’ai analysé très profondément le match Allemagne contre Portugal et l’Allemagne a tué le Portugal parce qu’ils ont joué avec un dos quatre et ils pouvaient ne contrôle pas les arrières, point final.

“Aujourd’hui, quand l’Angleterre a décidé de jouer à trois derrière, ce n’est pas comme s’ils n’avaient pas les connaissances tactiques et l’entraîneur a juste décidé de le faire.

« Ils ont travaillé très dur et l’équipe était très, très solide. Nous avons Trippier qui a fermé l’espace à l’intérieur, les arrières ont gagné leurs duels, Shaw a contrôlé Kimmich et Tripper a fait de même, les deux milieux de terrain étaient des géants, tout le monde a travaillé très dur pour l’équipe.

«La géométrie a rendu les joueurs très à l’aise, a permis à Shaw et Trippier de jouer de manière très solide.

«Je pense que c’était une très bonne décision de Gareth de jouer de cette façon.

« J’ai regardé le match que je m’attendais à voir, un gros match. La géométrie était là, les duels étaient là, les deux équipes se respectaient beaucoup, mais l’Angleterre à mon avis est très, très solide, très compacte.

Les fans anglais chantent “Sweet Caroline” après que les trois Lions aient battu l’Allemagne

“Et puis au bon moment, ça ne pouvait pas être un meilleur moment pour le faire [score] à dix minutes de la fin, puis un peu de chance dans ce tête-à-tête avec Muller.

«Je suis vraiment heureux pour Southgate, les joueurs et les fans.

« Et puis le banc est incroyable, plein d’options. Nous oublions les joueurs qui n’ont pas joué une seule minute et ce sont tous de bons joueurs – Rashford, Sancho, Bellingham, Foden, tous ces gars sont prêts à jouer. “

Cependant, Mourinho insiste sur le fait que Southgate devrait revenir à sa formation préférée à quatre pour le quart de finale.

L’Angleterre affrontera soit l’Ukraine, soit la Suède dans le dernier carré, et potentiellement la République tchèque ou le Danemark en demi-finale, s’ils y parviennent.

Et Mourinho insiste sur le fait que les Trois Lions ont besoin de cette étincelle créative supplémentaire au milieu de terrain pour briser les défenses dans les matchs où ils sont clairement favoris.

« Pour le prochain match, vous jouez contre l’Ukraine ou la Suède, ma question est pourquoi un back-trois ? Cela n’aurait aucun sens pour moi », a ajouté le patron légendaire.

«Je pense donc, encore une fois, qu’ils ont les connaissances tactiques, l’expérience tactique, ils peuvent parfaitement revenir à quatre et ajouter un joueur créatif à l’équipe.

L’Allemagne rentre chez elle avec la France, les Pays-Bas et le Portugal – et l’Angleterre est en huitièmes de finale !

“Maintenant contre la Suède ou l’Ukraine, et éventuellement contre la République tchèque ou le Danemark, l’Angleterre va avoir le match entre ses mains. Ils donneront le jeu à l’Angleterre et l’Angleterre devra alors être capable de détruire l’organisation d’une équipe qui considère l’Angleterre comme favorite.

“Aujourd’hui, c’était différent, aujourd’hui c’était le pragmatisme, c’était la tactique, c’était un plan de match, c’était ce que j’appelle le football géométrique, et l’Angleterre était très solide de la première à la dernière minute.

“Même dans les dix dernières minutes, on pouvait sentir à quel point l’Angleterre a géré facilement son avantage. Ils étaient à l’aise. L’Allemagne jouait de longs ballons, mais pas de problème, Maguire dominait dans les airs.

« À mon avis, l’Angleterre est prête à tout et je serai très déçu si nous ne atteignons pas la finale, car nous devrions, nous devrions, avec ce potentiel, nous devrions. »

« Je suis très, très heureux. C’est la conséquence d’un travail solide qu’ils font depuis des années et des années et j’en suis très content. J’espère juste que ça se terminera bien, j’espère que ça rentrera à la maison.