Jose Mourinho explique à quel point Cristiano Ronaldo “intelligent” reste vital pour le Portugal à 36 ans et espère plus de Bruno Fernandes à l’Euro 2020

Jose Mourinho a expliqué à quel point Cristiano Ronaldo avait transformé son jeu pour rester au sommet à 36 ans.

Le capitaine du Portugal est co-meilleur buteur de la phase finale du Championnat d’Europe cet été avec trois buts en deux matchs.

Ronaldo est déjà sur trois buts à l’Euro 2020 alors qu’il poursuit le Soulier d’Or

Ronaldo a considérablement ajusté son jeu et est à peine reconnaissable pour le jeune de 18 ans au visage frais qui a terrifié les défenses en tant qu’ailier aux pieds légers à l’Euro 2004.

Avec 107 buts internationaux à son actif et un record de 12 buts en cinq tournois, l’attaquant de la Juventus joue désormais en tant qu’attaquant hors pair pour le Portugal.

Mourinho a dirigé son compatriote lors de son passage en tant que manager du Real Madrid et a expliqué comment Ronaldo parvient toujours à avoir un impact aussi important sur le jeu même s’il n’est pas à son apogée.

“Physiquement, il est très en forme bien sûr”, a déclaré Mourinho sur Breakfast. « Il a changé son jeu.

«Il n’est bien sûr plus l’ailier. Il n’est même pas l’ailier qui a la liberté d’entrer, il est clairement maintenant un numéro neuf.

Mourinho a travaillé aux côtés de Ronaldo pendant son mandat de patron du Real Madrid

« Alors il réduit ses courses, il réduit ses actions individuelles ; il est très habile dans la façon dont il gère son jeu et son énergie.

«C’est un finisseur; il a deux occasions et il marquera un ou deux buts, et bien sûr, il est toujours très, très apte à utiliser avec puissance comme dans le premier but.

“Il est donc toujours un joueur très important pour nous.”

Un joueur qui n’a pas encore vraiment atteint la meilleure forme à l’Euro 2020 est le talisman de Manchester United, Bruno Fernandes, qui a joué un rôle périphérique pour le Portugal lors de leurs deux premiers matchs.

Fernandes a été la cible de critiques lors de la défaite du Portugal contre l’Allemagne

Le Portugal a battu la Hongrie lors de son match d’ouverture du Groupe F, mais a perdu contre l’Allemagne lors de son prochain match et affronte maintenant la France mercredi avec une qualification pour les 16 derniers.

Fernandes a eu du mal à avoir un impact jusqu’à présent et Mourinho espère en voir plus d’un joueur qu’il évalue fortement.

“J’espère qu’il se retrouvera contre la France car c’est un joueur avec un potentiel incroyable”, a déclaré Mourinho à propos du meneur de jeu de United.

Fernandes a inscrit 18 buts et 12 passes décisives en Premier League la saison dernière

«Il peut passer, il peut marquer, il peut obtenir des pénalités, il peut marquer des pénalités, il peut marquer des coups francs et il a beaucoup à donner.

«Mais la réalité est que, dans ces deux matches, il n’était pas là. Le Portugal a trois joueurs offensifs fantastiques ; Bernardo Silva, Cristiano, Jota.

«Ce sont trois très bons joueurs et nous avons besoin de cette connexion. Jusqu’à présent, Bruno ne joue pas.