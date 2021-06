Jose Mourinho explique comment Harry Kane “a fait la moitié du travail” du but de Raheem Sterling alors qu’il défendait le capitaine de l’Angleterre au milieu des critiques de la performance lors du premier match de l’Euro 2020

Harry Kane a été félicité par Jose Mourinho malgré les critiques concernant la performance de l’attaquant anglais lors de la victoire contre la Croatie dimanche.

Les Three Lions ont scellé une victoire 1-0 lors de leur premier match du Groupe D grâce à la frappe de Raheem Sterling en deuxième mi-temps, mais le capitaine Kane a eu un match relativement calme à Wembley.

Kane a eu beaucoup de mal à mettre le ballon dans la victoire contre la Croatie mais il a eu une grosse main dans le but

L’attaquant de Tottenham a cependant joué un rôle clé dans le moment décisif en attirant la défense croate vers lui avec sa course pour laisser Sterling libre à Kalvin Phillips.

Et Mourinho pense que la course intelligente de Kane pour le but a une fois de plus démontré qu’il est plus qu’un simple buteur.

“Je pense que Harry Kane a également fait la moitié du travail sans toucher le ballon parce que ce genre d’attaquants sait à quel point il est difficile de jouer contre ces gars-là”, a déclaré The Special One à talkSPORT à propos du vainqueur de Sterling.

« Sans toucher le ballon, ils créent des problèmes pour leur défense. C’est ce qui est arrivé à [Domagoj] Vida. Au lieu de couvrir la course de Raheem, il poursuivait le mouvement d’Harry.

Raheem Sterling s’envole ravi après son but contre la Croatie

« Donc, Harry ne touche pas le ballon, mais il a fait la moitié du travail.

“Bien sûr, Kalvin a fait la course, était composé et a vu le mouvement de Harry mais n’a pas passé le ballon à Harry. Ensuite, il voit l’espace et il joue ce ballon.

Mourinho a également plaisanté en disant que les attaquants sont toujours un peu blâmés lorsqu’ils ne figurent pas sur la feuille de match, mais a insisté sur le fait que Kane – comme Wayne Rooney à l’époque de l’Angleterre – avait bien plus à jouer.

Il a ajouté : « Le problème avec les attaquants égoïstes, c’est que lorsqu’ils ne marquent pas, ils ne font rien !

«Quand ils marquent, ils sont incroyables et vous arrivez à la fin de la saison et vous avez un attaquant égoïste qui marque 30 buts. Dites-moi où je peux trouver un attaquant qui peut marquer 30 buts et je l’emmènerai dans les bagages à Rome.

« Il y a d’autres attaquants qui, lorsqu’ils ne marquent pas, jouent quand même – et Harry est l’un de ces attaquants.

« Si vous regardez Wayne Rooney, c’était un attaquant qu’un n°10 et parfois un milieu de terrain. Ces gars-là ont plus que les compétences de finition et l’appétit pour marquer des buts.

“Sans toucher le ballon, il a ouvert l’écart et Sterling a fait la course. Comme [Heung-min] Son fils à Tottenham l’a fait tellement de fois. C’est un but qui donne les trois points, mais au final je ne pense pas que c’était juste le but c’était la performance collective.

“C’était le contrôle, la stabilité et le pragmatisme de ce qu’une équipe doit être.”