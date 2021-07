Jose Mourinho explique comment l’Angleterre peut “tuer” l’Italie avec Harry Kane s’enfonçant plus profondément pour imiter l’Espagne et déstabiliser les “incroyables” Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini en finale de l’Euro 2020

in

Jose Mourinho pense qu’un rôle plus important pour Harry Kane sera la clé de la gloire de l’Euro 2020 pour l’Angleterre lorsqu’elle affrontera l’Italie dimanche.

Les Three Lions sont en finale d’un tournoi majeur pour la première fois depuis 1966, mais affrontent une équipe italienne irrépressible qui va se faire battre.

.

L’Italie se tient entre l’Angleterre et un premier triomphe à l’Euro

Invaincus en 33 matchs sous la direction de Roberto Mancini, les Azzurri ont illuminé le tournoi avec leur attaque puissante et leur défense militante.

Mais c’est leur milieu de terrain de classe mondiale qui, selon Mourinho, le nouveau manager de la Roma, distingue l’Italie.

Contre l’Espagne en demi-finale, cependant, ils ont été parfois dominés et perturbés par le système de “faux neuf” de Luis Enrique, alors que Dani Olmo chutait et créait une surcharge au milieu de terrain.

De même, Kane a joué un rôle plus important contre le Danemark, occupant les espaces qui déroutent les défenseurs et créant l’égalisation de l’Angleterre comme un milieu de terrain.

.

Kane a livré un match d’Homme du match contre les Danois en demi-finale

Après avoir déverrouillé le potentiel de Kane en tant qu’attaquant qui peut décrocher, ajoutant des passes décisives aux buts à Tottenham, l’ancien patron des Spurs Mourinho pense que cela devrait être le plan directeur de l’entraîneur anglais Gareth Southgate à Wembley dimanche.

“La puissance de l’Italie est au milieu de terrain”, a déclaré le Special One lors du petit-déjeuner talkSPORT de vendredi.

« Ces trois joueurs – [Nicolo] Barella, Jorginho et [Marco] Verratti – c’est là qu’ils ont le pouvoir. Même les joueurs aiment [Bryan] Cristante et [Manuel] Locatelli n’a pas sa place dans cette équipe.

« Leur milieu de terrain est le moteur de cette équipe, les milieux de terrain sont meilleurs que les attaquants, et c’est là qu’ils ont tout le contrôle des matchs.

«Je vois l’Angleterre dans un grand besoin de garder ce grand couple de [Declan] Riz et [Kalvin] Phillips, car c’est là que le jeu va se décider en termes de plus ou moins de domination.

.

Rice et Phillips ont commencé chaque match au milieu de terrain pour l’Angleterre

Il a ajouté: “Je pense que probablement Gareth, Steve et tous les gars [England coaching staff], regardez et revoyez le match entre l’Italie et l’Espagne.

« C’était le match où l’Italie avait le plus de mal à contrôler. Pourquoi? Parce qu’ils jouent sans numéro 9. Ils n’ont pas joué avec [Alvaro] Morata, ils ont joué avec Olmo et il était le quatrième milieu de terrain.

«C’était la seule équipe qui a réussi à déséquilibrer ce milieu de terrain italien, car ils en avaient trois et l’Espagne en avait trois plus Olmo, presque dans un losange.

“C’était vraiment difficile pour l’Italie de faire face. Je peux souvent voir Harry Kane faire ça. Je peux voir Harry tomber et être loin de [Leonardo] Bonucci et [Georgio] Chiellini.

“Pour Bonucci et Chilellini, avoir un homme cible là-dedans est ce qu’ils veulent. En n’ayant pas d’homme cible là-bas, c’est un milieu de terrain supplémentaire, Harry Kane le fait mieux que quiconque.

.

Mourinho a débloqué la capacité de jeu de Kane en utilisant l’attaquant dans un rôle plus profond

“Je ne peux vraiment me souvenir que de Harry et [Karim] Benzema pour pouvoir le faire. Parfois, Man City l’a fait, mais ils jouent vraiment sans attaquant.

“Avec l’abandon de Harry, ce sera le moyen pour l’Angleterre de dominer.”

Les deux défenseurs centraux vétérans de l’Italie, Bonucci et Chiellini de la Juventus, ont un âge combiné de 70 ans mais restent parmi les défenseurs les plus féroces du football mondial.

Alors que Mourinho est plein d’admiration pour la paire, le patron légendaire pense qu’un rôle insaisissable et plus profond pour Kane, permettant à Raheem Sterling et Bukayo Saka d’attaquer l’espace derrière, causera des problèmes à l’Italie.

.

Bonucci et Chiellini sont déjà des légendes du jeu et toujours aussi forts

“Quand nous jouons United contre la Juventus en Ligue des champions, j’ai dit après le match que Chiellini et Bonucci devraient aller à l’université pour enseigner aux enfants de l’université du sport ce qu’est un défenseur central.

« Vous n’en voyez plus beaucoup maintenant, vous en avez vu beaucoup dans le passé. En Angleterre, quand je suis arrivé – John Terry, Rio Ferdinand, Sol Campbell, Jamie Carragher, Ledley King étaient des défenseurs centraux incroyables.

« Bonucci et Chiellini sont absolument incroyables, le savoir-faire, mais ils ne sont plus jeunes.

«Je pense qu’ils préfèrent la situation confortable d’avoir un homme cible que d’avoir des gens qui essaient de jouer dans les poches, entre les lignes, et probablement ceux comme Sterling pour attaquer l’espace.

.

Sterling pourra se placer derrière la défense italienne

« Je pense que c’est un peu plus difficile pour eux.

Cela dit, Mourinho insiste sur le fait que les finales ne sont pas le moment de changer l’ADN ou d’expérimenter de nouvelles tactiques.

Avec un bilan de 12 victoires et trois défaites en finales majeures au cours de sa carrière, il sait que c’est gagner ou mourir.

Il a ajouté : « La finale n’est pas le moment d’apporter ou d’ajouter de la pression à une situation déjà pressurisée.

« Si je pouvais choisir de jouer les finales que j’ai perdues ou de ne pas les jouer, je choisirais de ne pas les jouer.

« Je préférerais être en demi-finale que de perdre une finale.

« Quand vous jouez une finale, vous n’appréciez pas la finale. Quand vous jouez une finale, vous allez tuer. Lorsque vous jouez une finale, vous allez gagner. Il n’y a pas d’autre option.