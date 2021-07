Jose Mourinho fait des pronostics pour les quarts de finale de l’Euro 2020

Jose Mourinho a livré ses pronostics pour les quarts de finale de l’Euro 2020 (Photo: .)

Jose Mourinho soutient l’Angleterre pour vaincre l’Ukraine lors de leur affrontement en quart de finale de l’Euro 2020 et a fait ses prédictions pour les huit autres matches des huit derniers matches.

L’équipe de Gareth Southgate entame sa rencontre avec l’Ukraine à Rome samedi soir après une impressionnante victoire 2-0 contre ses rivaux allemands à Wembley.

Les Three Lions ont dominé le groupe D avec deux victoires et un match nul et n’ont pas encore concédé dans le tournoi, ne laissons que subir une défaite.

L’Ukraine n’a remporté qu’un seul de ses matches de groupe mais s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en tant que l’une des meilleures équipes troisièmes, et a surpris la Suède avec un vainqueur de dernière minute à Hampden Park il y a deux jours.

L’Angleterre contre l’Ukraine est le dernier match des quarts de finale, la République tchèque affrontant le Danemark plus tôt samedi soir et la Suisse contre l’Espagne et la Belgique contre l’Italie vendredi.

La République tchèque a perdu contre l’Angleterre en route pour les huitièmes de finale avant de remporter une victoire choc contre les Pays-Bas, tandis que le Danemark a surmonté les obstacles et l’effondrement écoeurant de Christian Eriksen pour se qualifier pour les quarts.

La Suisse a franchi la phase de groupes avant de vaincre la France, championne de la Coupe du monde, tandis que l’Espagne s’est remise d’un début de tournoi lent pour garder ses espoirs en Euros.

Les pronostics de José Mourinho pour les quarts de finale de l’Euro 2020

Suisse vs Espagne – Espagne

Belgique vs Italie – Italie

République tchèque vs Danemark – Danemark

Angleterre vs Ukraine – Angleterre

La Belgique et l’Italie, quant à elles, ont été deux des équipes les plus impressionnantes du tournoi et ont respectivement dominé les groupes B et A.

Interrogé sur ses prédictions pour les quarts de finale, l’ancien manager de Tottenham, Manchester United, Chelsea et Real Madrid, Mourinho, a déclaré à talkSPORT: “Laissez-moi vous donner mon point de vue.

« L’Angleterre, c’est sûr. La République tchèque contre le Danemark sera difficile mais je dirai le Danemark. Belgique contre Italie, c’est un gros match, un très gros match. Je dirai l’Italie.

“La Suisse contre l’Espagne est également un gros match, mais Granit Xhaka ne joue pas et ils ont besoin de lui pour que l’Espagne se qualifie.”

Pressé sur les chances de l’Angleterre alors qu’elle tentait de remporter les Championnats d’Europe pour la première fois de l’histoire, Mourinho a ajouté: “Je pense que oui. Le football revient à la maison. La finale est à Wembley et l’Angleterre y jouera.

