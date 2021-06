Jose Mourinho fait la prédiction de l’Euro 2020 d’Angleterre après la victoire de l’Allemagne

Jose Mourinho s’attend à ce que l’Angleterre atteigne la finale de l’Euro 2020 (Photos: ./talkSPORT)

Jose Mourinho s’attend à ce que l’Angleterre atteigne la finale de l’Euro 2020 après avoir battu l’Allemagne pour réserver sa place en quarts de finale.

Les buts de Raheem Sterling et Harry Kane en seconde période ont aidé l’Angleterre à remporter une célèbre victoire 2-0 contre l’Allemagne à Wembley mardi soir.

Il s’agissait de la première victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne dans un match à élimination directe depuis qu’ils ont remporté la Coupe du monde en 1966.

L’équipe de Gareth Southgate a dominé son groupe avec deux victoires et un nul et n’est plus qu’à trois victoires de remporter les Championnats d’Europe pour la première fois de l’histoire.

L’Angleterre affrontera l’Ukraine ou la Suède en quarts de finale et, s’ils progressent, une rencontre en demi-finale avec le Danemark ou la République tchèque l’attend.

Mourinho a été impressionné par la victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne et s’attend désormais à ce que les Trois Lions se qualifient pour la finale, où ils pourraient affronter la Suisse, l’Espagne, la Belgique ou l’Italie.

“J’ai regardé le match que je m’attendais à regarder”, a déclaré l’ancien manager de Tottenham, Manchester United, Chelsea et Real Madrid à talkSPORT.

« Un gros match, les duels étaient là. Les deux équipes se respectent beaucoup mais l’Angleterre, à mon avis, était très solide, très solide et au bon moment ils étaient là.

«Ils ont aussi eu ce peu de chance dont vous avez besoin. Je suis vraiment content pour Southgate, les joueurs et les fans anglais car c’est un grand moment.

«Je pense que ça rentre peut-être à la maison mais ça ne rentre pas encore à la maison. Nous devons être équilibrés maintenant, il y a encore un long chemin à parcourir.

“Je ne vois pas l’Angleterre perdre contre l’une des quatre équipes qu’elle peut jouer en quart de finale ou en demi-finale, mais vous devez respecter le football. La France n’est pas là parce qu’elle n’a pas respecté le jeu.

“Je pense qu’ils sont prêts à tout et je serai vraiment déçu s’ils n’atteignent pas la finale.”



L’Angleterre a battu l’Allemagne 2-0 pour se qualifier pour les quarts de finale (Photo: .)

L’attaquant de Tottenham Kane avait subi un tournoi frustrant avant son but contre l’Allemagne, n’ayant pas réussi à marquer lors de la phase de groupes.

Mais il était ravi de marquer pour l’Angleterre lors de leur victoire “incroyable” à Wembley et a ensuite insisté sur le fait que l’équipe de Southgate était capable de remporter le tournoi.

“C’est une journée incroyable et ce fut un match incroyable”, a-t-il déclaré. « Entendre Wembley comme ça a été un moment qu’aucun de nous n’oubliera jamais.

C’est l’après-midi parfait. Nous allons profiter de celui-ci mais nous en avons un autre gros samedi maintenant.

« Vous devez être prêt pour la prochaine chance. Jack [Grealish] j’ai fait un grand centre et j’ai pu le faire. Tous les attaquants veulent marquer des buts.

« En entrant dans le tour suivant, les trois derniers n’ont aucun sens pour moi maintenant. » « Ils peuvent revenir à quatre et ajouter un joueur plus créatif à l’équipe. » José Mourinho a déclaré que l’Angleterre devrait être beaucoup plus audacieuse en attaque au prochain tour. pic.twitter.com/250NwHQ025 – talkSPORT (@talkSPORT) 29 juin 2021

« C’était bien de marquer mon premier dans le tournoi et j’espère pouvoir marquer plus d’ici la fin.

« N’importe quelle équipe nous regardera et saura que nous sommes dangereux. Bien sûr, nous voulons marquer des buts et nous gardons les draps propres.

«Nous devons faire les choses correctement samedi maintenant. On ne peut pas s’éteindre. Nous voulons aller jusqu’au bout, nous devons donc continuer.

« Il n’y a rien de plus grand que cela lorsque les attentes sont élevées et que nous avons tenu nos promesses, nous devrions donc être fiers, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là.

«Nous avons une vision de l’endroit où nous voulons aller et nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. J’espère que nous serons de retour ici en demi-finale et en finale.’

