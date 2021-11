Jose Mourinho fait rage contre les joueurs de la Roma après une autre défaite, et les choses pourraient empirer alors que son prochain match sera contre le Gênes de l’ancien joueur de Chelsea Andriy Shevchenko

Jose Mourinho a reproché à ses joueurs de la Roma de ne pas avoir marqué plus de buts lors d’une défaite 3-2 contre le nouveau promu Venezia, ce qui laisse son équipe à 13 points de la première place.

On attendait beaucoup de l’ancien triple vainqueur de l’Inter Milan lors de son retour en Serie A, mais sa nouvelle équipe n’a désormais qu’une seule victoire lors de ses sept derniers matchs, Mourinho appelant à nouveau ses joueurs.

.

Mourinho n’était pas content alors que les choses continuent de se détériorer à Rome

.

Abraham a été vidé de ne pas pouvoir ajouter à son effort en première mi-temps

Venezia avait pris les devants au début, mais la Roma semblait sur le point de marquer trois points après un revirement en première mi-temps qui les a vus mener 2-1 avec Tammy Abraham marquant à nouveau.

Cependant, la Roma a perdu les trois points lors d’un effondrement en seconde période, l’excellent effort de David Okereke scellant la victoire avec 15 minutes à jouer.

La Roma a réussi 27 tirs pendant le match, dont 11 cadrés, mais Mourinho, triple vainqueur de la Premier League, est resté furieux car ses troupes n’ont réussi à convertir que deux de leurs chances.

« Nous avons créé de nombreuses opportunités, de nombreuses demi-chances et lorsque vous vous retrouvez dans des positions dangereuses et que vous ne faites pas la bonne balle finale, c’est frustrant », a-t-il déclaré.

.

Abraham était l’un des nombreux joueurs qui n’ont pas réussi à trouver la cible en seconde période

.

Mourinho a été arrêté par l’ancien gardien de Manchester United Sergio Romero

« Nous l’avons fait environ 20 fois, avec des joueurs attaquants comme [Jordan] Véretout et [Lorenzo] Pellegrini près des attaquants, mais nous n’avons pas réussi la passe.

« Comment est-il possible de créer autant et de ne pas marquer de points ? »

Mourinho s’est ensuite penché sur les théories du complot potentielles sur l’attribution d’un penalty qui a permis à Venezia d’égaliser le score à 2-2.

« Une autre partie importante de l’histoire est le deuxième but de Venezia », ​​a-t-il déclaré. «Je dois me protéger ici et garder mes sentiments pour moi sur ce qui se passe.

« J’aurais pu parler des joueurs qui auraient dû recevoir des cartons jaunes pour fautes tactiques, ce sont des petits détails.

.

Mourinho a essayé de s’empêcher de parler des arbitres, mais le message était clair

« Je pourrais dire que nous avons eu beaucoup d’occasions de mener 3-1, surtout avec El Shaarawy et c’est difficile à manquer.

«Mais la vérité est que nous menions 2-1 et que nous contrôlions. Qu’est-ce qui s’est passé, pour moi… Je ne veux rien dire d’autre.

« Je préfère simplement dire que c’était un moment très, très important du match. C’est tout.

« Peut-être qu’un jour je comprendrai pourquoi certains incidents se produisent. Il y a des choses qui restent cachées pendant des années et un jour je les comprendrai.

Après la pause internationale, Mourinho adoptera un visage familier sous la forme de son ancien attaquant de Chelsea Andriy Shevchenko.

.

Shevchenko a fait un excellent travail en tant que patron de l’Ukraine et retourne maintenant en Italie où il est devenu l’un des meilleurs attaquants du monde.

.

Shevchenko peut-il suivre les traces de Romero et infliger plus de douleur à l’ancien patron Mourinho?

Shevchenko a impressionné jusqu’à présent dans sa carrière de manager, guidant son Ukraine natale vers les quarts de finale de l’Euro 2020 où ils ont été éliminés par l’Angleterre.

Malgré une mauvaise passe sous Mourinho à Chelsea, l’ancien joueur milanais est toujours vénéré en Italie et revient maintenant dans le pays en tant que manager de Gênes en Serie A.

L’ancien entraîneur-chef Davide Ballardini a été limogé ce week-end après un match nul contre Empoli qui laisse Gênes sans victoire en neuf matches de championnat et 17e du classement.

Mais Shevchenko pourrait bien infliger plus de douleur à Mourinho, qui a également répondu aux aspirations de son équipe.

.

Mourinho pense que la Roma mérite d’être dans le top quatre et qu’elle n’a que trois points de retard

Mourinho a déclaré : « C’est une chose de dire que nous méritons la quatrième place, une autre de dire que nous voulons viser la quatrième place.

« Jusqu’à ce que cela devienne mathématiquement impossible, je veux continuer à dire que la quatrième place est l’objectif. La Roma a terminé sixième ou septième ces dernières saisons, le club a fait un effort cet été, mais c’était une activité de transfert plus réactive que de construction.

« Je ne pense pas que cette équipe soit plus forte que la saison dernière. On a perdu beaucoup d’expérience, il a fallu faire venir des joueurs pour remplacer ceux qui sont partis, beaucoup d’entre eux manquent d’expérience à ce niveau.

«En tant qu’entraîneur avec un contrat de trois ans, cette saison peut être douloureuse pour le corps et l’esprit, mais reste très, très importante pour moi de comprendre quelque chose que je n’aurais pas pu comprendre avant mon arrivée. J’en sais déjà plus qu’il y a deux mois.