Jose Mourinho insiste sur le fait que l’Angleterre sera un « concurrent sérieux » à la Coupe du monde en 2022 alors qu’il révèle une opinion positive pour Three Lions malgré le chagrin de l’Euro 2020

Cela s’est peut-être soldé par une défaite, mais Jose Mourinho est convaincu que les choses s’annoncent brillantes pour l’Angleterre.

Les Trois Lions sont tombés au dernier obstacle de la manière la plus cruelle possible alors que l’Italie a scellé une victoire aux tirs au but lors de la finale de l’Euro 2020 à Wembley.

L’Angleterre a tellement de raisons d’être fière malgré son dernier chagrin et il y a beaucoup de points positifs à l’approche de la Coupe du monde de l’année prochaine

Il y a beaucoup à attendre avec cette jeune équipe malgré la défaite

Gianluigi Donnarumma a sauvé les tirs au but de Jadon Sancho et Bukayo Saka après que Marcus Rashford ait touché le poteau pour l’Angleterre lors de la fusillade.

Cela signifie que le football ira à Rome plutôt que de rentrer à la maison après que les hommes de Gareth Southgate n’ont pas réussi à reproduire le triomphe de la Coupe du monde de 1966.

Mourinho, cependant, pense que l’avenir est très prometteur pour l’Angleterre car il a insisté sur le fait que l’équipe de Southgate sera dans une meilleure place lors de la Coupe du monde au Qatar l’été prochain.

“Je pense que si vous regardez vers l’avenir et que vous savez que la Coupe du monde arrive très bientôt, je pense qu’il n’y a que des raisons d’être positif et optimiste et de regarder vers l’avenir avec de nouveaux espoirs”, a-t-il déclaré lundi à l’émission Breakfast.

Southgate a une équipe extrêmement talentueuse avec laquelle travailler lors de la Coupe du monde au Qatar

“En même temps, je peux imaginer de la frustration et de la tristesse parce que c’était plus proche que jamais, et perdre une finale à domicile est bien sûr très difficile.

“Il y a donc deux façons de voir les choses et d’essayer probablement de fermer la porte avec la dernière analyse avec des choses qui auraient été mieux faites et d’aller de l’avant avec espoir, car beaucoup de ces joueurs peuvent être encore meilleurs avec 18 mois d’expérience.

“Et n’oubliez pas, une demi-finale de Coupe du monde et maintenant une finale de l’Euro, je pense que les gens doivent regarder l’équipe nationale avec des yeux différents et je pense que l’Angleterre sera un concurrent sérieux.”

Le manager Gareth Southgate a déclaré qu’il serait là pour diriger l’équipe l’année prochaine.

“Je veux emmener l’équipe au Qatar, je pense que nous avons progressé au cours des quatre années, nous avons terminé quatrième, troisième et deuxième et c’est aussi bon que n’importe qui.”