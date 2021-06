Jose Mourinho lève le voile sur la décision de Chelsea de vendre Kevin de Bruyne

Kevin de Bruyne a quitté Chelsea en 2014 alors que Jose Mourinho était aux commandes (Photos: . / talkSPORT)

Jose Mourinho dit qu’il a reconnu le potentiel de Kevin de Bruyne alors qu’il était manager de Chelsea et qu’il ne voulait pas qu’il parte, insistant sur le fait que c’était la star belge qui s’était échappée de Stamford Bridge.

Les Blues ont recruté De Bruyne, 18 ans, originaire de Genk en 2012, mais il n’a disputé que neuf matches en équipe première avant de rejoindre l’équipe allemande de Wolfsburg.

De Bruyne s’est rapidement imposé comme une star de la Bundesliga et il était bientôt en route pour Manchester City, où il allait remporter trois titres de Premier League, cinq Coupes EFL, la FA Cup et une série de distinctions individuelles.

Compte tenu du développement de De Bruyne au cours de la dernière décennie, son départ de Stamford Bridge ne reflète pas bien Chelsea ou Mourinho, mais l’ancien patron des Blues a minimisé son implication dans le mouvement.

De Bruyne fait actuellement partie de l’équipe belge à l’Euro 2020 et a aidé les Diables rouges en tête du groupe B avec trois victoires sur trois.

Mourinho a déclaré à talkSPORT: ” Kevin est un joueur incroyable, en ce moment, il est l’un des meilleurs joueurs du monde, cela ne fait aucun doute. Mon histoire avec Kevin était amusante, et au final ça a très bien fonctionné pour lui bien sûr.

«Je suis arrivé à mon deuxième passage à Chelsea et nous allons en Asie pour jouer quelques matchs et nous entraîner, et Kevin était censé venir avec nous puis partir en prêt après la tournée.



De Bruyne a passé deux ans à Stamford Bridge mais n’a pas eu d’impact (Photo: .)

“Il m’a tellement impressionné que j’ai pris la décision” je ne veux pas que ce gamin soit prêté, je veux qu’il reste “, et lors de notre premier match de la saison de Premier League, il a commencé contre Hull City, dans le deuxième match nous allons à Old Trafford [and didn’t play].

“Après cela, il est venu me voir et m’a dit:” Je veux jouer chaque match, je veux jouer chaque minute “et le gamin qui était censé être prêté n’était même pas content de rester et de grandir là-bas.

«Il a donc mis beaucoup de pression pour partir, il voulait aller en Allemagne où il était auparavant prêté et était si heureux de se développer en Bundesliga, et sa décision était d’y aller.

«Il a mis une énorme pression là-dessus et cela a très bien fonctionné pour lui. Finalement, Chelsea l’a vendu et l’histoire est là.

“La qualité du joueur est absolument incroyable, il est dans le top cinq mondial, et quand il était censé partir en prêt et que j’ai pris la décision pour lui de rester, j’ai vu ces qualités.

« J’ai pris la décision que je ne voulais pas qu’il soit prêté, je voulais qu’il reste. » « Il s’est mis beaucoup de pression pour partir. » José Mourinho sur Kevin De Bruyne de #BEL et comment il a quitté Chelsea. pic.twitter.com/PQ9lfOj841 – talkSPORT (@talkSPORT) 22 juin 2021

“Il n’avait pas l’expérience et la maturité qu’il a maintenant, mais ses pieds et sa vision étaient déjà là.”

Mourinho a passé trois ans à Chelsea lors de son premier passage à Stamford Bridge, remportant deux titres consécutifs en Premier League et la FA Cup.

Le patron portugais a déclaré que De Bruyne n’était “pas un enfant facile” à gérer et était “très clair” dans sa décision de quitter Chelsea.

Mourinho a ajouté: ” Ce n’était pas un enfant facile, dans le sens où il n’était pas si facile de communiquer avec lui, il était très clair et il était très difficile de changer [his mind].

Plus : Chelsea FC



“Il savait très bien ce qu’il voulait et il n’était pas prêt à avoir cette saison à Chelsea où beaucoup de bons joueurs étaient dans la même équipe, il n’avait pas ça, disons, la patience de ne pas commencer chaque match ou d’être sur Le banc.

“Il n’était pas prêt pour ça, il venait d’une saison en Allemagne où il a joué pratiquement chaque minute de chaque match, et il était heureux d’accepter une telle situation.

“Parfois, nous, les entraîneurs, faisons des erreurs, et nous ne considérons pas que ce joueur a le potentiel de le faire à l’avenir, mais ce n’était pas le cas avec Kevin.

«J’ai vu qu’il avait le potentiel pour le faire, mais ce n’était qu’un enfant qui était très clair dans son esprit. Il savait parfaitement ce qu’il voulait.

