Jose Mourinho limogé, Harry Kane part et d’importants transferts estivaux

Alors que les nuits sombres se passent pour Tottenham Hotspur, celle-ci était aussi mauvaise que toutes celles de mémoire d’homme.

Le manager Jose Mourinho a déploré le professionnalisme de son équipe et le capitaine Hugo Lloris a qualifié la défaite 3-0 de la Ligue Europa contre le Dinamo Zagreb de « honte » – il n’a pas tort.

. Mourinho est sous pression après la défaite de Tottenham en Europe

La défaite les voit sortir de la Ligue Europa en huitièmes de finale, alors qu’ils détenaient une avance de 2-0 avant le match retour en Croatie. C’était une sortie cumulative humiliante 3-2.

Les Spurs ont maintenant 10 matchs de Premier League pour entrer dans le top quatre, alors qu’ils sont actuellement huitièmes, à six points de Chelsea en quatrième.

Pendant ce temps, il y a une finale de la Coupe Carabao contre Manchester City le 25 avril à Wembley, mais compte tenu des résultats récents, le sentiment n’est pas positif pour leurs chances.

Les supporters se sentent actuellement plus détachés de leur club qu’ils ne l’ont fait depuis de nombreuses années, désabusés par un manager que beaucoup voulaient.

. Tottenham était terne contre le Dinamo Zagreb et méritait d’être éliminé

Il semble que ce soit peut-être un sentiment similaire dans le vestiaire, compte tenu des commentaires de Lloris après la défaite démoralisante.

« Je pense que nous sommes plus que déçus car ce n’est qu’une honte », a déclaré le vainqueur de la Coupe du Monde de France après la défaite face à BT Sport.

«J’espère juste que tout le monde dans le vestiaire se sentira responsable. Le goût de la défaite est plus que douloureux.

«Nous sommes un club plein d’ambition mais l’équipe en ce moment est le reflet de ce qui se passe dans le club; nous manquons de bases, de fondamentaux. Mentalement, nous devrions être plus forts, plus compétitifs.

«Je n’ai malheureusement pas ressenti ça sur le terrain. Lorsque vous n’êtes pas prêt à ce niveau, vous payez. Peu importe qui est l’adversaire, il y a de la qualité partout. Si vous ne respectez pas l’adversaire, c’est une sorte de permission (de marquer), et c’est ce qui s’est passé aujourd’hui.

Les Spurs de marque Lloris affichent une « honte » après le match

«Le mérite revient à l’adversaire parce qu’il a joué le jeu plein de conviction, mais c’est nous qui en sommes responsables. Toute l’équipe, tout le club.

«Je n’ai pas besoin d’aller plus loin. La façon dont nous jouons n’est tout simplement pas suffisante. Une chose est de passer devant la caméra et de dire que je suis ambitieux, l’autre est de montrer tous les jours – à l’entraînement, à chaque fois sur le terrain – on ne peut pas laisser tomber.

Cela semble assez sombre et cela pourrait empirer si le reste de la saison ne se déroule pas non plus comme prévu.

Mais que pourrait-il se passer ensuite pour Tottenham? talkSPORT.com jette un coup d’oeil.

Joe Hart présente des excuses aux fans de Tottenham sur Instagram alors que l’équipe des médias sociaux publie « Job Done » après la sortie de la Ligue Europa

Jose Mourinho limogé

Ce n’est pas au-delà des possibilités, même si cela compromettrait sérieusement les finances du club.

En l’absence de clause de rupture dans son contrat et de l’accord actuel de 15 millions de livres sterling par an qui durera jusqu’en 2023, cela pourrait prendre un joli centime pour le déplacer.

Les fans pourraient penser que cela en vaut la peine, remarquez-vous. Depuis son arrivée en novembre 2019 – avec de nombreux supporters contre la nomination depuis le début – il a aliéné la base de fans avec le football piéton et défensif.

Même avec de bons résultats pour les Spurs cette saison, nous avons vu de terribles démonstrations de la part de l’équipe. Un parcours de quatre buts pour Heung-Min Son contre Southampton au début de la campagne a caché une très mauvaise performance dans une victoire de 5-2.

. La forme de Harry Kane a souvent masqué les carences de l’équipe de Mourinho

Les nuls avec Fulham, Wolves et Crystal Palace ont vu l’équipe marquer mais revenir ensuite dans leur coquille, invitant des attaques et des égaliseurs inévitables quand, avec les outils à leur disposition, ils auraient dû ajouter plus de buts.

Moins on en dit sur les performances paniquées contre LASK Linz, West Ham, Wycombe Wanderers et Stoke City, mieux c’est, tandis que les performances terribles contre Brighton et Arsenal ces dernières semaines ont été des montres misérables.

Mourinho ne peut que blâmer ses joueurs pour leurs affichages insipides et dos au mur si souvent. C’est le manager, s’il ne peut pas les empêcher de le faire, alors il ne vaut pas l’argent qu’il engrange.

Il a fait d’étranges choix tactiques, ne parvenant pas à ajuster en milieu de partie les problèmes causés par les adversaires, et si certains joueurs semblent être rapidement mis de côté, d’autres restent en faveur malgré des matchs médiocres.

Il convient également de noter qu’il n’a joué aucune nouvelle signature contre le Dinamo Zagreb, choisissant de jouer les reliques du règne de Mauricio Pochettino, y compris un milieu de terrain deux de Moussa Sissoko et Harry Winks, qui n’a même pas fonctionné lorsque l’Argentin se portait bien.

. Le traitement par Mourinho de Dele Alli et Gareth Bale était étrange à certains moments, alors qu’il avait précédemment ostracisé Tanguy Ndombele

Levy, très franchement, devrait probablement remercier ses chanceuses stars que les supporters n’ont pas pu se rendre dans leur tout nouveau stade au cours de la dernière année – on soupçonne que l’atmosphère serait désormais toxique, alors que des lacunes peuvent apparaître dans les sièges.

Si le Portugais y va, le talent allemand Julian Nagelsmann est un nom qui a été lié au rôle, mais comme il est l’actuel patron du RB Leipzig, il aurait besoin d’une autre dépense d’argent.

Les fans apprécieraient probablement le jeune qui est beaucoup plus conscient de la tactique que Mourinho et qui a été comparé à Pep Guardiola.

L’été pourrait s’avérer décisif pour l’accord – passer à côté et il pourrait passer à de plus grandes choses pendant que les Spurs se débattent à nouveau.

. – Piscine On dit que Nagelsmann est une cible de Tottenham

Harry Kane part

À l’heure actuelle, même le supporter le plus acharné ne ferait probablement pas obstacle à l’attaquant anglais.

Dans l’état actuel des choses, il pourrait fêter ses 28 ans cet été sans un seul trophée à son nom, bien qu’il soit sur la bonne voie pour être l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football anglais sur son seul record de buts.

La première des années de pointe de Kane, si la Coupe Carabao n’est pas levée, aura été gâchée.

Il a été le meilleur joueur du club sur un kilomètre de pays, adaptant son jeu pour qu’il soit le plus créatif ET le plus meurtrier, et certains coéquipiers ont encore du mal à faire l’effort de l’aider.

. Kane envisage peut-être son avenir aux Spurs

Manchester City, à l’heure actuelle, semble le plus évident de tous les prétendants possibles, Manchester United étant également susceptible d’envisager une offre, même si elle devrait être de plus de 100 millions de livres sterling.

Pendant ce temps, des équipes étrangères telles que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pourraient réfléchir à un accord si les finances post-coronavirus le permettent.

C’est le pire des scénarios pour Tottenham, leur héros local n’est plus en mesure de réaliser ses ambitions dans le nord de Londres, mais ce n’est pas une pensée irréaliste.

Le seul point positif dans une vente est qu’il permettrait au club de financer entièrement une nouvelle reconstruction…

. Kane pourrait quitter Tottenham cet été si le club passe une autre année sans remporter de trophée

Transferts d’été

Si ce n’était pas clair avant, c’est du cristal maintenant. Les Spurs ont tellement plus besoin, en particulier en défense.

Mourinho, Levy et le directeur des performances techniques Steve Hitchin doivent réfléchir à la façon dont seul Joe Rodon a été ajouté aux options d’arrière central de Tottenham.

Le Gallois a à peine été en mesure d’avoir un impact non plus – laissé en dehors des équipes de la Ligue Europa et inéligible pour la Coupe Carabao.

Davinson Sanchez a à peine démarré depuis son transfert de 42 millions de livres sterling de l’Ajax, nerveux sur le ballon et pauvre dans les airs, ce qui entraînera presque certainement une perte lorsque les Spurs se vendront – sûrement cet été.

Toby Alderweireld n’a pas la capacité de jouer tous les trois jours, et Eric Dier, malgré des patchs de forme correcte, revient maintenant là où il était sous Pochettino, manquant de confiance et de confiance.

Contre Zagreb et Arsenal, le trio avait l’air paniqué et maladroit lorsqu’il était pressé, tandis que l’arrivée de Matt Doherty des Wolves semble être l’un des pires transferts du club depuis quelques années.

. ou concédants de licence Doherty a eu du mal depuis son départ des Wolves

Les défenseurs centraux de balle sont un must en ce qui concerne les signatures et il n’est pas surprenant que les Spurs aient été liés à Sven Botman de Lille et Ibrahima Konate du RB Leipzig, à la fois jeunes et talentueux, bien que ce dernier ait des antécédents de blessures préoccupants.

Marcel Sabitzer est lié aux Spurs depuis un an et est certainement un milieu de terrain qui serait le bienvenu dans l’équipe.

Ils ont désespérément besoin de quelqu’un qui peut jouer au centre, qui est tactiquement astucieux et est techniquement supérieur à Sissoko, qui prend trop de touches et qui ne peut pas supporter d’être pressé.

Le carton rouge d’Erik Lamela lors de la défaite du derby du nord de Londres le week-end dernier, et sa propension au chaos plutôt qu’à un jeu offensif mesuré et sensé, devraient enfin voir son sort avec les Spurs prendre fin.