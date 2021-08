Jose Mourinho n’a même pas pu prononcer le nom de Liverpool lors de la discussion avec l’équipe de Chelsea, a déclaré John Terry à Jamie Carragher

La rivalité entre Chelsea et Liverpool était si intense que Jose Mourinho ne pouvait même pas prononcer le nom des Reds.

L’amertume des clubs était à un niveau record dans les années 2000 avec le triomphe de Liverpool de Rafa Benitez pendant le temps de Mourinho à Stamford Bridge en Europe.

Mourinho a affronté l’ennemi Benitez lors de son premier passage à Chelsea

Mourinho n’a pas réussi à prendre le dessus sur Benitez en Europe pendant son mandat de patron de Chelsea

Liverpool a éliminé les Blues de la demi-finale de la Ligue des champions 2005 grâce au célèbre «but fantôme» de Luis Garcia et a battu l’AC Milan en finale pour soulever le trophée pour la cinquième fois.

Chelsea de Mourinho a également été incapable de battre Liverpool lors de deux matches de phase de groupes qui se sont terminés sans but lors de la campagne 2005/06, avant de s’incliner à nouveau contre eux en demi-finale en 2007.

L’ancien capitaine de Chelsea, John Terry, qui a remporté cinq titres de Premier League dans l’ouest de Londres, a admis la frustration de Mourinho d’avoir perdu contre Liverpool.

S’adressant à l’ancien défenseur des Reds Jamie Carragher en 2020, il a déclaré à Sky Sports: “Je me souviens du discours d’équipe que Mourinho a donné avant de jouer après avoir remporté la ligue [in 2005].

“Je pense que nous avions quelque chose comme 20 ou 30 points d’avance et il dit, ‘il n’y a aucun moyen que vous puissiez perdre ce match contre eux’.

Terry a remporté trois titres de Premier League sous Mourinho à Chelsea

« Il ne pouvait même pas prononcer le nom de Liverpool, il ne pouvait même pas prononcer l’équipe. Il m’a dit : “tu ne perds pas contre eux aujourd’hui, nous sommes tellement meilleurs que ceux-là”. Ce genre de bâtons encore là.

“C’était une frustration parce que vous trouviez toujours un moyen de vraiment régler le jeu lors des matches à l’extérieur, ainsi que lors des grands matches de la Ligue des champions.

“Mais les matchs à domicile étaient comme, pour nous d’entrer dans [Anfield], l’atmosphère était probablement la meilleure que j’ai connue au fil des ans en tant que joueur.

Terry pense que Mourinho a adopté une approche plus prudente contre Liverpool parce qu’il respectait leurs joueurs.

Mourinho était un grand admirateur de Gerrard et a essayé de le signer tout au long de sa carrière

Il a ajouté: “La frustration était probablement le mot, nous avons gagné des ligues et des trucs comme ça, donc je pense que nous avons senti que nous étions la meilleure équipe, nous ne pouvions tout simplement pas vous briser la plupart du temps, et nous avons été mis KO sur un couple d’occasions », a-t-il poursuivi pendant que Carragher écoutait.

“Je pense qu’il respectait les joueurs que vous aviez, vous-même, Stevie [Gerrard], je pense qu’il a parfois changé, mais mentalement de notre part, il s’est dit : « soyez patient, tout au long des 90 minutes ou des deux étapes, nous passerons par la meilleure équipe ou l’équipe la plus forte, donc nous n’avons pas besoin d’aller là-bas et gagnez-le dès le début ».

« Dans ces matchs, il vous a définitivement montré un peu plus de respect. Je pense que c’est tout à l’honneur de Liverpool et de l’équipe que vous aviez.

«Même dans la ligue, je sentais que vous étiez bien meilleur que ce que vous avez réalisé de manière constante année après année.

« Lui et Rafa avaient cette rivalité, ils se détestaient vraiment, parce que nous nous sommes heurtés si souvent à Liverpool et lui, c’était cette rivalité. Il ne l’a pas fait à cause de Rafa, je pense que c’était par respect à cause de l’équipe que vous aviez.

Maintenant, les deux équipes sont parmi les meilleures du pays et se disputeront la gloire de la ligue cette année. Le patron actuel de Chelsea, Thomas Tuchel, emmène ses vainqueurs de la Ligue des champions à Anfield, en direct et en exclusivité sur talkSPORT à 17h30 le 28 août.