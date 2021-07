Jose Mourinho ” n’a pas vu de raison ” pour le remplaçant de Jack Grealish en prolongation et pense qu’il aurait aidé à ” tuer ” le Danemark, mais révèle qu’il a pris une décision ” encore pire ” à Tottenham qui ” lui a brisé le cœur “

Jose Mourinho a déclaré à talkSPORT qu’il ne comprenait pas ou n’était pas d’accord avec la décision de retirer Jack Grealish du terrain pendant les prolongations de la victoire de l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark.

Mais il est sûr que Gareth Southgate “ne voulait pas blesser” le joueur et a admis qu’il avait pris une décision “encore pire” en charge de Tottenham que le Special One disait “m’a brisé le cœur”.

Southgate a été critiqué pour son double remplacement de Grealish, mais le mouvement défensif a permis à l’Angleterre de franchir la ligne d’arrivée et de se qualifier pour la finale.

Grealish est sorti du banc sous un rugissement de la foule de Wembley à la 69e minute contre les Danois, avec un score verrouillé à 1-1, et s’est immédiatement avéré une nuisance.

Cependant, le remplaçant a ensuite été retiré dans la seconde moitié des prolongations après que le but de Harry Kane ait mis les Trois Lions en tête.

Southgate a expliqué après le match que le capitaine d’Aston Villa avait été sacrifié pour amener Kieran Trippier et passer à cinq en arrière, en réponse au Danemark qui avait lancé quatre attaquants dans le but de sauver l’égalité.

Au crédit du manager, la décision a fonctionné et, de l’avis de tous, Grealish a bien pris la nouvelle, avec des informations selon lesquelles le milieu de terrain a déclaré au patron après le match : « Gaffer, ça n’a pas d’importance. Je ne suis pas dérangé. Nous sommes en finale !

Mais l’animateur de talkSPORT, Alan Brazil, était très déçu que Grealish n’ait pas commencé la demi-finale et a déclaré qu’il avait un “mauvais pressentiment” à propos de la décision de faire sortir le milieu de terrain en prolongation et qu’il “ne l’aimait pas”.

Grealish a remplacé Bukayo Saka à la 69e minute contre le Danemark

Mais Grealish a ensuite été retiré du terrain à la 105e minute pendant les prolongations

Et Mourinho a accepté, affirmant que garder Grealish sur le terrain aurait aidé à “tuer” le Danemark.

Mais il a également soutenu Southgate, admettant qu’il avait également été contraint à un remplacement précoce dans un gros match lors de son passage aux Spurs, mais il devait le faire «pour l’équipe».

“Je n’ai pas aimé non plus”, a déclaré le Special One lors du petit-déjeuner talkSPORT de vendredi.

«Mais j’ai fait non seulement des choses très similaires, mais probablement encore pires, c’est-à-dire que nous avons récemment commencé un match de Ligue des champions avec Tottenham contre Olympiakos, et après 20 minutes, j’ai dû faire un changement. On perdait 2-0 et j’ai fait sortir Eric Dier. C’est quelque chose qui m’a brisé le cœur, mais je l’ai fait pour l’équipe.

« Probablement que Gareth a essayé d’expliquer à Grealish pourquoi il a fait ça. Ce n’était pas dans l’intention de blesser Jack, j’en suis à peu près sûr. C’était l’intention d’essayer d’aider l’équipe.

« Mais honnêtement, je ne voyais pas de raison à cela.

Grealish était une menace instantanée lorsqu’il a été amené contre le Danemark, mais sa sortie en demi-finale a été écourtée

« L’Angleterre n’était pas en difficulté, l’Angleterre contrôlait et le Danemark était épuisé physiquement et mentalement.

“Je pouvais même sentir que Jack avait plus d’espace et que le jeu était totalement cassé, je pouvais voir Jack aider l’Angleterre à résoudre le jeu encore plus facilement et à le tuer.

« Donc je n’ai pas ressenti le besoin de faire ça [bring him off].

“Mais je suis sûr à 100% que Gareth l’a fait avec l’intention de penser à l’équipe et non de blesser le joueur.”