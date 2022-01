Jose Mourinho ne voulait pas que Cristiano Ronaldo revienne à Manchester United et a refusé de signer à nouveau la superstar du Real Madrid en 2018, l’ancien manager refusant également de travailler avec le directeur sportif d’Old Trafford.

Jose Mourinho a refusé l’opportunité de retrouver Cristiano Ronaldo à Manchester United en 2018, selon talkSPORT.

Jim White a révélé des détails exclusifs à l’intérieur du mandat d’Ed Woodward en tant que vice-président exécutif, après que le club a confirmé son départ après 16 ans.

Ronaldo a marqué 120 buts en Liga lorsque Mourinho était aux commandes

GETTY

Ronaldo était au sommet de ses capacités lorsqu’il travaillait sous Mourinho au Real Madrid

Les géants de la Premier League ont annoncé que Richard Arnold deviendrait directeur général lorsque Woodward quittera le club le 1er février.

talkSPORT a passé en revue le règne de 50 ans au club et un sujet de discussion évident était le passage de deux ans et demi de Mourinho à Old Trafford.

Mourinho a mené les Red Devils au Community Shield, à la Coupe EFL et à la Ligue Europa pendant son mandat de manager, mais a été limogé en 2018 après une série de mauvais résultats et un vestiaire désabusé.

Deux managers ont été nommés depuis le départ du Special One, bien qu’il soit difficile de dire qu’il y a eu de grands progrès sous le prédécesseur Ole Gunnar Solskjaer et maintenant l’entraîneur par intérim Ralf Rangnick.

Les choses ne semblent pas trop roses maintenant, mais c’était une autre histoire au début de la saison lorsque le club a obtenu le retour célébré de la superstar Ronaldo.

Cependant, il a maintenant été révélé que Manchester United aurait pu accueillir à nouveau l’icône portugaise et la légende du club beaucoup plus tôt, si Mourinho n’était pas intervenu.

Mais le « Special One » ne voulait pas que le joueur à United

White a révélé que Mourinho avait remarquablement refusé la possibilité de retrouver Ronaldo lorsqu’il s’était vu offrir la possibilité de signer l’attaquant à la fin de sa carrière au Real Madrid.

L’ancien patron de Chelsea a entraîné la superstar pendant trois ans au Bernabeu de 2010 à 2013 et ils se sont épanouis les uns avec les autres, Ronaldo marquant 120 buts en 106 apparitions en Liga sous son compatriote.

Mourinho a eu l’opportunité de ramener CR7 à Old Trafford lorsqu’il a été clair que son séjour au Real Madrid touchait à sa fin.

Cependant, le manager a dit non et Ronaldo a finalement rejoint la Juventus où il a remporté quatre trophées en trois saisons, dont deux titres de Serie A, avant de finalement sceller son retour de rêve à Old Trafford cet été.

getty

Ronaldo a 14 buts et trois passes décisives en 22 apparitions depuis son retour à Manchester United cet été

« Au fil des ans, il y a eu de nombreuses discussions sur le retour de Ronaldo à Manchester United », a révélé l’hôte de White and Jordan.

«Cela aurait pu arriver quand il a terminé au Real Madrid, alors qu’il était encore dans son faste.

« Mais ce n’était pas possible parce que Jose Mourinho a clairement indiqué qu’il avait à l’époque d’autres priorités. »

talkSPORT a également été informé que Mourinho avait refusé l’opportunité d’avoir un directeur sportif travaillant avec lui à United.

« Nous comprenons que Mourinho a refusé catégoriquement l’idée de travailler avec un directeur sportif », a ajouté White.

« Man United lui a fait l’offre et il a dit non, malgré le fait que ceux à l’intérieur du club pensaient qu’il devait y avoir un changement de direction. »

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients 30 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £. Vous obtiendrez également un bonus de casino de 10 £ !

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £ avec le code promotionnel • Mise minimale de 10 £ avec une cote de 1/2 (1,5) • Paris gratuits crédités lors du règlement du pari éligible et expirent après 7 jours • Mises de pari gratuites non incluses dans les retours • Le solde du dépôt est disponible pour le retrait à tout moment. restrictions de retrait et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org