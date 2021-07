Jose Mourinho nomme le défenseur «phénoménal» de Manchester City Kyle Walker comme son meilleur joueur de l’Euro 2020

Il fait chaud à l’IEM Cologne. Alors que les phases de groupes de l’Intel Extreme Masters XVI Cologne se terminent, six équipes talentueuses se dirigent vers les éliminatoires du tournoi. G2 Esports, Natus Vincere, Gambit Esports, Astralis, Virtus.pro et FaZe Clan s’affronteront pour le trophée dans un Best of 3 Single-Elimination bracket. Jetons un coup […] More