Jose Mourinho nomme son équipe d’Angleterre pour affronter l’Allemagne avec Jack Grealish et trois défenseurs centraux alors qu’il explique comment Kyle Walker pourrait “tuer” la suprématie de Robin Gosens

in

Qui devrait commencer pour l’Angleterre contre l’Allemagne ? Tout le monde a un avis là-dessus, y compris le légendaire manager Jose Mourinho.

Gareth Southgate devrait accompagner trois défenseurs centraux pour l’épreuve de force des huitièmes de finale de l’Euro 2020 à Wembley, malgré le fait d’avoir joué un demi-arrière en phase de groupes.

Kyle Walker peut contenir la menace de Robin Gosens à Wembley, estime Mourinho

Le nouveau manager de Roma a rejoint talkSPORT Breakfast mardi matin pour prévisualiser le jeu, qui est en direct sur talkSPORT, et a déclaré qu’il avait pleinement confiance dans la décision finale de Southgate.

Si Mourinho choisissait l’équipe, il irait avec trois à l’arrière – comme Southgate est sur le point de le faire.

Mourinho dit que Walker serait une bonne option en tant qu’arrière droit car il pourrait “tuer” la suprématie de Robin Gosens, mais serait également heureux de le voir inclus aux côtés de John Stones et Harry Maguire comme l’un des défenseurs centraux au lieu de Tyrone Ming.

Cela signifierait que Reece James jouerait à droite, Luke Shaw continuant à gauche.

Mourinho continuerait avec la paire de milieu de terrain central de Declan Rice et Kalvin Phillips, tandis que Raheem Sterling et Jack Grealish seraient les attaquants soutenant Harry Kane.

Southgate en choisira-t-il trois à l’arrière contre l’Allemagne? Mourinho a expliqué pourquoi cela pourrait fonctionner

« Il y a beaucoup d’options. Avec un dos à trois, vous avez deux options, une avec Kyle Walker et une sans », a commencé Mourinho.

“Si vous voulez aller avec Kyle Walker comme ailier, ce serait très bien car il est très rapide, très puissant et peut monter et descendre toute la journée et peut parfaitement tuer la suprématie Gosens de ce côté.

«Ensuite, les défenseurs centraux seraient Stones, Maguire et Mings. Mais [Reece] James peut jouer à l’arrière droit sans problème, il le fait avec Chelsea et ensuite ça pourrait être Walker avec Stones et Maguire au milieu.

«L’ailier gauche, jouer dans ce système à trois arrière doit normalement être un joueur du pied gauche. qui ne serait pas adapté à [Kieran] Trippier.

« Il faudrait que ce soit Luke Shaw parce que je crois que [Ben] Chilwell ne sera pas dans les meilleures conditions.

“Je ferais Phillips et Rice puis Grealish, Sterling et Kane.”

Une option pour l’Angleterre avec James comme ailier et Walker en défense

Ici, l’Angleterre pourrait utiliser Walker, avec trois défenseurs centraux derrière lui

La Hongrie a bien géré la menace de Gosens et Joshua Kimmich lors du choc de la phase de groupes avec l’Allemagne et Mourinho pense que l’Angleterre pourrait bien copier leur approche.

« Si l’Allemagne est capable de jouer avec toute son équipe, c’est parce que je lisais que certains d’entre eux étaient en difficulté et incapables de jouer. Gosens et Kimmich sont les deux points importants de cette équipe », a-t-il déclaré.

“Gosens a connu une saison fantastique avec l’Atalanta jouant dans un dos trois. Il a eu de la chance que Joachim Low soit allé dans cette direction et il peut transmettre ses compétences dynamiques à l’équipe nationale, et il joue complètement incroyable.

«Ils ont tué le Portugal en jouant avec Kimmich de la droite et en entrant pour surcharger l’intérieur et en utilisant Gosens complètement large sur la gauche.

«La Hongrie y a pensé et avec beaucoup moins de potentiel, elle a fait correspondre le système et a tué ces deux points focaux et elle a presque gagné.

«J’irais à un dos trois, d’autant plus que l’Angleterre sait comment le faire. Ce n’est pas comme Gareth [Southgate] se réveille hier et décide de jouer un retour à trois. C’est quelque chose qu’ils ont fait au cours des deux ou trois dernières années. Quelque chose qu’ils ont fait plusieurs fois pour l’équipe nationale

«Mais ils jouent avec un dos quatre, ils l’ont fait avec trois feuilles blanches consécutives, ce qui est très important et montre à quel point ils sont solides.

«Pour moi, avec un dos quatre ou trois derrière, ça n’a pas d’importance. J’accepte toutes les décisions que prend Gareth. Je lui fais confiance, je fais confiance à l’équipe et j’espère qu’à 19 heures, nous célébrons.

La route de l’Angleterre vers la gloire de l’Euro

Nous ne pouvions pas, n’est-ce pas ?

16 derniers : Vs Allemagne (17h, mardi 29 juin, Londres)

Quart de finale: Vs Suède/Ukraine (20h, samedi 3 juillet, Rome)

Demi-finale: Vs République tchèque/Danemark (20h, mercredi 7 juillet, Londres)

Final: France/Suisse/Croatie/Espagne/Belgique/Italie (20h, dimanche 11 juillet, Londres)

Chaque match sera EN DIRECT sur talkSPORT – nous avons les euros couverts !