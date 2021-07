Jose Mourinho parvient en fait à faire l’éloge de Luke Shaw après que l’Angleterre ait réservé une place en demi-finale

Luke Shaw a passé deux ans et demi avec Jose Mourinho à Manchester United (Photo d’Ira L. Black/Corbis via .)

L’ancien patron de Manchester United, Jose Mourinho, a mis de côté les récentes hostilités pour féliciter la star anglaise Luke Shaw après que les Three Lions ont réservé leur place en demi-finale des Championnats d’Europe.

Shaw a fourni deux passes décisives alors que les hommes de Gareth Southgate ont balayé l’Ukraine lors d’une victoire complète de 4-0 à Rome samedi soir.

Mourinho et Shaw se sont affrontés pendant les deux ans et demi du Portugais à Old Trafford, ce qui a presque abouti à ce que l’arrière gauche quitte le Theatre of Dreams.

Ce n’est qu’à l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer que United a vu le meilleur de Shaw, le défenseur étant désormais largement reconnu comme l’un des meilleurs arrières latéraux au monde.

Shaw a été contraint de répondre à Mourinho la semaine dernière après que le patron désormais rom lui ait donné un autre coup, l’entraîneur portugais critiquant le coup de pied arrêté de Shaw.



Shaw a impressionné à l’Euro (Photo de Valerio Pennicino – UEFA/UEFA via .)

Shaw a répondu de la manière parfaite hier soir en mettant un centre sur la tête de Harry Maguire pour mettre l’Angleterre à deux contre l’Ukraine.

Et même Mourinho a été contraint de faire l’éloge de Shaw après l’affichage d’hier soir, admettant que le défenseur a apporté des améliorations majeures à son jeu ces derniers temps.

“Luke Shaw joue de mieux en mieux et de mieux en mieux”, a déclaré Mourinho à talkSPORT.

“Je pense que les quatre arrières avec les incroyables euros que font les deux milieux de terrain centraux sont plus que suffisants pour contrôler le Danemark offensivement. Et puis vous avez quatre joueurs pour décider de la créativité du jeu.’

L’Angleterre affrontera désormais le Danemark à Wembley en demi-finale mercredi et affrontera les vainqueurs de l’Espagne contre l’Italie dimanche prochain s’ils progressent.

Les Three Lions ont atteint le dernier carré de la compétition en 1996, lorsqu’ils ont été éliminés par l’Allemagne à domicile.

Mourinho était d’humeur optimiste quant aux chances de l’Angleterre, suggérant que les hommes de Southgate iront jusqu’au bout.

“L’Angleterre est confiante, elle pense que c’est probablement le retour à la maison, donc une grosse demi-finale à domicile”, a déclaré le patron de la Roma.

