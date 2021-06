Jose Mourinho pense que l’Allemagne pourrait être éliminée en phase de groupes à l’Euro

Un autre jour, et un autre manager de renommée mondiale se moque des chances de l’Allemagne à l’Euro. Cette fois, c’est José Mourinho qui a analysé les chances à venir de chaque pays dans un long formulaire publié par The Sun. Voici la partie pertinente pour l’Allemagne :

L’équipe de JOACHIM LOW était affreuse en qualification et affreuse en Ligue des Nations. Ils ont eu un résultat historique en s’inclinant à domicile contre la Macédoine du Nord. Il est assez difficile de comprendre pourquoi ils étaient si pauvres au cours des deux dernières années.

Juste pour noter, il sait probablement exactement pourquoi l’Allemagne a été si pauvre. Tout le monde le fait. Cependant, Mourinho est un expert beaucoup plus équilibré qu’il ne l’est en tant qu’entraîneur, et cela se reflète dans ses opinions. Appeler Joachim Low n’a pas vraiment fait son chemin dans la presse anglophone.

Quoi qu’il en soit, il y a plus à son analyse:

Mais maintenant, c’est le moment de vérité. Et normalement, au moment de vérité, l’Allemagne sera là. Le bas part après l’euro et voudra sortir en haut. Ce sera également le dernier Euro pour des joueurs comme Thomas Muller, Mats Hummels et Manuel Neuer. Ils sont toujours une équipe à craindre. Ce sont des soldats. Ce sont des gars très disciplinés. Ils ont des jeunes très talentueux là-bas – Joshua Kimmich est un exemple de jeune joueur fantastique qui ne sera pas seulement le présent, mais l’avenir du pays. Les Allemands sont les Allemands… et je pense que cela dit tout.

Mourinho sait que l’équipe allemande a de la qualité, et il a évidemment raison. Entre le Bayern Munich et Chelsea, le Joachim Low pourrait aligner de manière réaliste un onze entier composé exclusivement de vainqueurs de la Ligue des champions des 12 derniers mois. Beaucoup de ces gars sont plusieurs vainqueurs de l’UCL et quelques-uns sont des vétérans du triomphe de la Coupe du monde 2014. La qualité n’est pas un problème.

Cependant, la vérité est un peu plus sombre.

Je pense qu’ils peuvent sortir en phase de groupe. Cela peut arriver. Mais je pense que s’ils passent par la phase de groupe, ils peuvent aller jusqu’au bout.

Je pense que ce que Mourinho dit ici est très évident, et il a raison. Si l’Allemagne parvient à sortir des groupes, cela signifie que Jogi a résolu ses problèmes tactiques. Si cela se produit, aucune équipe ne peut surclasser de manière réaliste les Allemands sur le terrain, pas même la France. MAIS s’il continue avec ce style de jeu malavisé qu’il a mis en œuvre, les euros allemands pourraient être écourtés avant même que les choses ne commencent.