Jose Mourinho poursuit les retrouvailles de Man United en Serie A à la Roma après qu’Antonio Conte a scellé le titre avec Romelu Lukaku et co. à l’Inter

L’Inter Milan a finalement mis fin à la domination de la Juventus en Serie A, mais ce n’était pas le sujet de discussion cette semaine. Non, tout tourne autour de Jose Mourinho.

“ The Special One ” a conclu mardi un contrat de trois ans avec la Roma, 15 jours seulement après avoir été limogé par Tottenham.

Le fait que Mourinho ait remporté le triplé avec l’Inter pourrait survenir cette saison

Il se trouve également être l’homme qui a remporté à l’Inter son dernier titre de Serie A – il y a 11 ans – et a maintenant le défi de restaurer la Roma à ses gloires passées, tout comme il l’a fait à San Siro où il a également guidé l’Inter vers sa première Coupe d’Europe depuis 1965. .

Mais avec Antonio Conte à la barre et une pincée de joueurs indésirables de Manchester United, l’Inter s’est battu pour revenir au sommet.

Et la Serie A est sur le point de poursuivre son histoire d’amour à Old Trafford ou, comme l’a dit un journaliste, les retrouvailles de Man United 2017/2018 avec Mourinho.

A la Roma, il dirigera à nouveau Chris Smalling et Henrikh Mkhitaryan, deux joueurs qu’il a entraînés à Manchester United.

Smalling, lorsqu’il était en forme, était un habitué de Mourinho, tandis que Mkhitaryan était dans et hors de son onze de départ.

En fait, l’entraîneur portugais a accusé le milieu offensif de “ disparaître ” en novembre 2017, deux mois avant que ce dernier ne quitte Old Trafford pour rejoindre Arsenal dans le cadre d’un échange avec Alexis Sanchez.

“Ses niveaux de performance en termes de buts et d’assistances, de pressage, de récupération du ballon en haut du terrain, amenant l’équipe avec lui en tant que n ° 10, ont diminué”, a déclaré Mourinho.

Mkhitaryan a donné un aperçu de sa qualité sous Mourinho

Mourinho aura été impressionné par les statistiques de Mkhitaryan depuis son arrivée en Italie en 2019 avec 18 buts et 13 passes décisives en 52 matches de Serie A.

L’année dernière, Mkhitaryan a admis que Mourinho était le manager le plus “ compliqué ” avec lequel il avait jamais joué.

Il a déclaré: «Ma relation avec Mourinho a été la plus compliquée de ma carrière. Il est un gagnant par nature.

«Il veut que vous gagniez et que vous fassiez ce qu’il vous demande, c’est difficile pour n’importe qui.

«Il y avait des différences et des conflits, mais ils n’ont pas eu un grand impact sur le travail acharné que nous avons fait et les trois trophées que nous avons remportés.»

Bien qu’il s’agisse d’une relation stop / start avec Smalling, c’est Ole Gunnar Solskjaer qui l’a vendu.

Smalling était l’un des défenseurs de premier choix de Mourinho à Man United

«Je savais que mes jours sous Ole étaient à peu près comptés», a expliqué Smalling peu de temps après avoir signé définitivement pour la Roma en 2020. «J’étais juste un peu frustré.

«Premièrement, j’aurais aimé qu’on me le dise plus tôt et ensuite, deuxièmement, je n’ai pu y aller qu’avec juste un jour à gauche de la fenêtre italienne ouverte.

«La fenêtre anglaise s’était fermée. Je me suis retrouvé dans une situation très merdique. J’ai dû décider. Après avoir eu cette conversation [with Solskjaer] c’était un cas [from him] de «Je ne sais pas quand aura lieu votre prochain match» ».

Je suis arrivé l’été dernier, et bien que temporaire à l’époque, je savais instantanément que ce serait ma résidence permanente. J’ai hâte de recommencer, le voyage continue, profitez de la balade! 💛❤️ pic.twitter.com/MyoAtrN1pQ – Chris Smalling (@ChrisSmalling) 6 octobre 2020

La compétition

Romelu Lukaku, Ashley Young, Matteo Darmian et Alexis Sanchez ont joué un rôle essentiel dans le triomphe de l’Inter en Serie A cette saison.

Young avait 34 ans lorsqu’il a rejoint en 2020, mais c’était un déménagement basé sur le désir de jouer, ce qu’il a expliqué qu’il n’allait pas obtenir à Old Trafford.

“Ce n’est jamais facile de quitter un club en janvier, mais je regarde en arrière maintenant et je pense que j’ai pris la bonne décision.”

Sanchez a rejoint United en janvier 2018 avec de grandes attentes compte tenu de ses exploits pour Arsenal.

Bien qu’il soit le joueur le mieux payé du club avec 500000 £ par semaine, Sanchez n’a trouvé le filet que quatre fois en 30 apparitions sous Mourinho.

Dans une interview l’année dernière, l’attaquant chilien a révélé qu’il voulait quitter United après sa première séance d’entraînement.

«J’ai fini par signer sans beaucoup d’informations sur ce qui se passait dans le mouvement. Les premiers jours que j’ai passés avec mes collègues, il y a parfois des choses dont on ne se rend pas compte avant d’arriver.

GETTY

Sanchez ne pouvait tout simplement pas se lancer à Man United

«La première formation que j’ai eue, j’ai réalisé beaucoup de choses. J’ai dit à mes représentants: “Le contrat ne peut-il pas être résilié pour retourner à Arsenal?”

«Ils ont commencé à rire et je leur ai dit que quelque chose ne me convenait pas. Il avait déjà été signé.

Le succès de l’Inter, cependant, a été orchestré par Conte, qui avait une relation très compétitive avec le patron de United, Mourinho, lorsque l’Italien était à Chelsea.

La paire a eu une rupture sur la ligne de touche lors d’un match nul en quart de finale de la FA Cup en mars 2017, mais malgré la guerre des mots, Conte est catégorique qu’il n’y a “ que du respect ” entre les deux managers de nos jours.

.

Conte et Mourinho ont dû être séparés sur la ligne de touche à Stamford Bridge

«Le retour de Mourinho en Italie est une excellente nouvelle», a-t-il déclaré.

«Tout a été clarifié, il n’y a que du respect entre moi et Jose.»

Avec un Zlatan Ibrahimovic de 39 ans à Milan se préparant pour sa dernière saison, que les matchs commencent!